https://sputniknews.com.tr/20221220/rekabet-kurumundan-kent-gidaya-87-milyon-lira-para-cezasi--1064800412.html

Rekabet Kurumu'ndan Kent Gıda'ya 8,7 milyon lira para cezası

Rekabet Kurumu'ndan Kent Gıda'ya 8,7 milyon lira para cezası

Rekabet Kurumu, Kent Gıda Maddeleri Sanayi'ye 8,7 milyon lira para cezası verdi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T19:19+0300

2022-12-20T19:19+0300

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türkiye

rekabet kurumu

ceza

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Kent Gıda Maddeleri Sanayi, Rekabet Kurumu tarafından Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 8 milyon 775 bin 984 lira idari para cezası verdiğini duyurdu.Bloomberght'nin haberine göre Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 15 Aralık 2022 tarihli toplantısında, şirketin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle de 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Kent Gıda'ya 8, 7 milyon lira caza veriliği belirtildi.Karar, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolu açık olmak üzere verildi.

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