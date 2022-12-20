https://sputniknews.com.tr/20221220/rekabet-kurumundan-kent-gidaya-87-milyon-lira-para-cezasi--1064800412.html
Rekabet Kurumu'ndan Kent Gıda'ya 8,7 milyon lira para cezası
Rekabet Kurumu'ndan Kent Gıda'ya 8,7 milyon lira para cezası
Rekabet Kurumu, Kent Gıda Maddeleri Sanayi'ye 8,7 milyon lira para cezası verdi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T19:19+0300
2022-12-20T19:19+0300
2022-12-20T19:19+0300
türkiye
rekabet kurumu
ceza
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Kent Gıda Maddeleri Sanayi, Rekabet Kurumu tarafından Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 8 milyon 775 bin 984 lira idari para cezası verdiğini duyurdu.Bloomberght'nin haberine göre Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 15 Aralık 2022 tarihli toplantısında, şirketin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle de 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Kent Gıda'ya 8, 7 milyon lira caza veriliği belirtildi.Karar, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolu açık olmak üzere verildi.
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rekabet kurumu, ceza
Rekabet Kurumu'ndan Kent Gıda'ya 8,7 milyon lira para cezası
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Rekabet Kurumu, Kent Gıda Maddeleri Sanayi'ye 8,7 milyon lira para cezası verdi.
Kent Gıda Maddeleri Sanayi, Rekabet Kurumu tarafından Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 8 milyon 775 bin 984 lira idari para cezası verdiğini duyurdu.
Bloomberght'nin haberine göre
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 15 Aralık 2022
tarihli toplantısında, şirketin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle de 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Kent Gıda'ya 8, 7 milyon lira caza veriliği belirtildi.
Karar, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolu açık olmak üzere verildi.