https://sputniknews.com.tr/20221220/putin-lhc-lideri-pasecnik-ile-kremlinde-bir-araya-geldi-1064812650.html

Putin, LHC lideri Paseçnik ile Kremlin'de bir araya geldi

Putin, LHC lideri Paseçnik ile Kremlin'de bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin’in LHC lideri Leonid Paseçnik ile Kremlin'de bir araya geldiği bildirildi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T23:46+0300

2022-12-20T23:46+0300

2022-12-20T23:46+0300

ukrayna krizi

rusya

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

kremlin

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Kremlin'in internet sitesinde yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik ile Kremlin'de bir araya geldi.Habere göre Putin, “Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki durum oldukça zor ve kilit konu her şeyden önce insanların güvenliği" dedi.Putin ayrıca Paseçnik'ten sosyal ve ekonomik alandaki durum hakkında bilgi vermesini istedi.Paseçnik ise, LHC’nin kömür işletmelerinin çalışanları için zorunlu askerlik hizmetinin ertelenmesi gerektiğini belirtti.Paseçnik, maden işçilerinin çoğunun cepheye gittiğini ve bu nedenle kömür madenciliği endüstrisinde personel açığı sorunun yaşandığına dikkat çekerek, "İnsanların orada çalışabilmesi için madencilerin LHC Halk Milisleri ve Silahlı Kuvvetleri birimlerine çağrılmamasının sağlanması gerekiyor. Böylece bu durumu dengeleyebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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