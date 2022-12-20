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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/putin-lhc-lideri-pasecnik-ile-kremlinde-bir-araya-geldi-1064812650.html
Putin, LHC lideri Paseçnik ile Kremlin'de bir araya geldi
Putin, LHC lideri Paseçnik ile Kremlin'de bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin’in LHC lideri Leonid Paseçnik ile Kremlin'de bir araya geldiği bildirildi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T23:46+0300
2022-12-20T23:46+0300
ukrayna krizi
rusya
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
kremlin
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Kremlin'in internet sitesinde yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik ile Kremlin'de bir araya geldi.Habere göre Putin, “Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki durum oldukça zor ve kilit konu her şeyden önce insanların güvenliği" dedi.Putin ayrıca Paseçnik'ten sosyal ve ekonomik alandaki durum hakkında bilgi vermesini istedi.Paseçnik ise, LHC’nin kömür işletmelerinin çalışanları için zorunlu askerlik hizmetinin ertelenmesi gerektiğini belirtti.Paseçnik, maden işçilerinin çoğunun cepheye gittiğini ve bu nedenle kömür madenciliği endüstrisinde personel açığı sorunun yaşandığına dikkat çekerek, "İnsanların orada çalışabilmesi için madencilerin LHC Halk Milisleri ve Silahlı Kuvvetleri birimlerine çağrılmamasının sağlanması gerekiyor. Böylece bu durumu dengeleyebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), kremlin
rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), kremlin

Putin, LHC lideri Paseçnik ile Kremlin'de bir araya geldi

23:46 20.12.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин встретился с врио главы ЛНР Л. Пасечником
Президент РФ В. Путин встретился с врио главы ЛНР Л. Пасечником - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in LHC lideri Leonid Paseçnik ile Kremlin'de bir araya geldiği bildirildi.
Kremlin'in internet sitesinde yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik ile Kremlin'de bir araya geldi.
Habere göre Putin, “Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki durum oldukça zor ve kilit konu her şeyden önce insanların güvenliği" dedi.
Putin ayrıca Paseçnik'ten sosyal ve ekonomik alandaki durum hakkında bilgi vermesini istedi.
Paseçnik ise, LHC’nin kömür işletmelerinin çalışanları için zorunlu askerlik hizmetinin ertelenmesi gerektiğini belirtti.
Paseçnik, maden işçilerinin çoğunun cepheye gittiğini ve bu nedenle kömür madenciliği endüstrisinde personel açığı sorunun yaşandığına dikkat çekerek, "İnsanların orada çalışabilmesi için madencilerin LHC Halk Milisleri ve Silahlı Kuvvetleri birimlerine çağrılmamasının sağlanması gerekiyor. Böylece bu durumu dengeleyebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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