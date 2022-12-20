https://sputniknews.com.tr/20221220/polonya-15-ile-65-yas-arasindaki-8-bin-gonulluye-askeri-egitim-verecek-1064773267.html
Polonya, 15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllüye askeri eğitim verecek
Polonya, 15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllüye askeri eğitim verecek
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllünün askeri eğitim programına alınacağını söyledi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T01:30+0300
2022-12-20T01:30+0300
2022-12-20T01:30+0300
savunma
polonya
ordu
asker
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Blaszczak, ulusa hitaben televizyonda yaptığı konuşmada söz konusu eğitim programının kış boyunca süreceğini ifade etti.Polonya'nın olası bir krize hazırlanması için mümkün olduğu kadar çok kişinin eğitilmesi gerektiğini belirten Blaszczak, ekim-kasım aylarında 4 bin kişinin programın ilk bölümünü tamamladığını kaydetti.Blaszczak, gönüllü sayısını ikiye katlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllü askeri eğitim programına alınacak." dedi.Mümkün olduğu kadar çok kişiye temel askeri becerileri öğretmek istediklerini vurgulayan Blaszczak, "Kendinizi bir krizde, aşırı bir durumda bulursanız bu beceriler size yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.Polonya hükümeti, her eyalette en az bir askeri birlik kursu açmayı hedefliyor. Derslerin cumartesi günleri yapılması ve sekiz saat sürmesi planlanıyor.Reşit olmayan kişilerin de bir ebeveyn ya da yasal vasi eşliğinde söz konusu eğitimlere katılabileceği belirtildi.
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polonya, ordu, asker
Polonya, 15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllüye askeri eğitim verecek
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllünün askeri eğitim programına alınacağını söyledi.
Blaszczak, ulusa hitaben televizyonda yaptığı konuşmada söz konusu eğitim programının kış boyunca süreceğini ifade etti.
Polonya'nın olası bir krize hazırlanması için mümkün olduğu kadar çok kişinin eğitilmesi gerektiğini belirten Blaszczak, ekim-kasım aylarında 4 bin kişinin programın ilk bölümünü tamamladığını kaydetti.
Blaszczak, gönüllü sayısını ikiye katlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllü askeri eğitim programına alınacak." dedi.
Mümkün olduğu kadar çok kişiye temel askeri becerileri öğretmek istediklerini vurgulayan Blaszczak, "Kendinizi bir krizde, aşırı bir durumda bulursanız bu beceriler size yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.
Polonya hükümeti, her eyalette en az bir askeri birlik kursu açmayı hedefliyor. Derslerin cumartesi günleri yapılması ve sekiz saat sürmesi planlanıyor.
Reşit olmayan kişilerin de bir ebeveyn ya da yasal vasi eşliğinde söz konusu eğitimlere katılabileceği belirtildi.