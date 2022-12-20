https://sputniknews.com.tr/20221220/polonya-15-ile-65-yas-arasindaki-8-bin-gonulluye-askeri-egitim-verecek-1064773267.html

Polonya, 15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllüye askeri eğitim verecek

Polonya, 15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllüye askeri eğitim verecek

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllünün askeri eğitim programına alınacağını söyledi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T01:30+0300

2022-12-20T01:30+0300

2022-12-20T01:30+0300

savunma

polonya

ordu

asker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056317212_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_feb5e06a115989675e355af5d0208e9d.png

Blaszczak, ulusa hitaben televizyonda yaptığı konuşmada söz konusu eğitim programının kış boyunca süreceğini ifade etti.Polonya'nın olası bir krize hazırlanması için mümkün olduğu kadar çok kişinin eğitilmesi gerektiğini belirten Blaszczak, ekim-kasım aylarında 4 bin kişinin programın ilk bölümünü tamamladığını kaydetti.Blaszczak, gönüllü sayısını ikiye katlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "15 ile 65 yaş arasındaki 8 bin gönüllü askeri eğitim programına alınacak." dedi.Mümkün olduğu kadar çok kişiye temel askeri becerileri öğretmek istediklerini vurgulayan Blaszczak, "Kendinizi bir krizde, aşırı bir durumda bulursanız bu beceriler size yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.Polonya hükümeti, her eyalette en az bir askeri birlik kursu açmayı hedefliyor. Derslerin cumartesi günleri yapılması ve sekiz saat sürmesi planlanıyor.Reşit olmayan kişilerin de bir ebeveyn ya da yasal vasi eşliğinde söz konusu eğitimlere katılabileceği belirtildi.

polonya

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, ordu, asker