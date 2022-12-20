https://sputniknews.com.tr/20221220/peru-collerinde-168-yeni-nazca-jeoglifi-kesfedildi-1064779313.html

Peru çöllerinde 168 yeni Nazca jeoglifi keşfedildi

Peru çöllerinde 168 yeni Nazca jeoglifi keşfedildi

Japon Yamagata Üniversitesi'nden bilim insanları, sürdürdükleri araştırmalarda Peru'daki esrarengiz Nazca çizgilerinden 168 tane daha ortaya çıkardı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T10:35+0300

2022-12-20T10:35+0300

2022-12-20T10:38+0300

yaşam

peru

nazca platosu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064779156_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_a13e7401dfb69d039df0d91d320ab189.jpg

Peru’nun güneyinde devam eden havadan görüntüleme çalışmalarında, Nazca Çizgileri Dünya Mirası Alanı'nda bulunan 168 yeni jeoglif tespit edildi.Guardian'da yer alan habere göre bu büyük ölçekli coğrafi çizimlerin neredeyse 50'si insanları andıran figürler barındırıyor.Çizimlerin hangi tarihte yapıldığı henüz net değil. Bunun yanı sıra çizgilerin çevresinde ortaya çıkarılan kil kaplar M.Ö. 100 ile M.S. 300 arasındaki bir zamana tarihleniyor.Nazca Çizgileri araştırma programının baş arkeologu Jorge Olano, yeni keşfedilen figürlerin ortalama 2 ila 6 metre uzunluğunda olduğunu söyledi. Sadece havadan görülebilen Nazca Çizgilerinin amacı hala bilinmiyor.Yamagata Üniversitesi’nden araştırmacıların ortaya çıkardığı bu son çizimlerle, bilinen Nazca çizgilerinin resmi sayısı artık 358'e ulaştı.Peru'nun güneyinde yaşayan toplumlar açıklanamayan bir sebepten ötürü M.Ö. 500 ile M.S. 500 yılları arasındaki dönemde bölge genelinde basit çizgiler, şekiller ve figürler çizdi.Bunların büyük kısmı sadece havadan görülebiliyor. Çizgilerin gökyüzünden insanları izleyen tanrılar için yapıldığı tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221218/vanda-ikinci-urartu-tapinagi-bulundu-1064722687.html

peru

nazca platosu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peru, nazca platosu