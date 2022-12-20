Peru çöllerinde 168 yeni Nazca jeoglifi keşfedildi
10:35 20.12.2022 (güncellendi: 10:38 20.12.2022)
© AFP 2022 / MARTIN BERNETTINazca çizgileri
© AFP 2022 / MARTIN BERNETTI
Japon Yamagata Üniversitesi'nden bilim insanları, sürdürdükleri araştırmalarda Peru'daki esrarengiz Nazca çizgilerinden 168 tane daha ortaya çıkardı.
Peru’nun güneyinde devam eden havadan görüntüleme çalışmalarında, Nazca Çizgileri Dünya Mirası Alanı'nda bulunan 168 yeni jeoglif tespit edildi.
Guardian'da yer alan habere göre bu büyük ölçekli coğrafi çizimlerin neredeyse 50'si insanları andıran figürler barındırıyor.
More than 100 new designs discovered in Peru’s ancient Nazca plain https://t.co/t2fSpgS1zj— Guardian news (@guardiannews) December 19, 2022
Çizimlerin hangi tarihte yapıldığı henüz net değil. Bunun yanı sıra çizgilerin çevresinde ortaya çıkarılan kil kaplar M.Ö. 100 ile M.S. 300 arasındaki bir zamana tarihleniyor.
Researchers have discovered over 100 new ancient designs in Peru's Nazca lines that could bring new information about the pre-Columbian artworks that have intrigued scientists and visitors for decades.— WIRED (@WIRED) December 19, 2022
📸: Reuters pic.twitter.com/9habhumYHg
Nazca Çizgileri araştırma programının baş arkeologu Jorge Olano, yeni keşfedilen figürlerin ortalama 2 ila 6 metre uzunluğunda olduğunu söyledi. Sadece havadan görülebilen Nazca Çizgilerinin amacı hala bilinmiyor.
Yamagata Üniversitesi’nden araştırmacıların ortaya çıkardığı bu son çizimlerle, bilinen Nazca çizgilerinin resmi sayısı artık 358'e ulaştı.
Researchers discover over 100 new ancient designs in Peru's Nazca lines https://t.co/bM34Bv1qzd pic.twitter.com/MU5xt0wG2M— Reuters Asia (@ReutersAsia) December 19, 2022
Peru'nun güneyinde yaşayan toplumlar açıklanamayan bir sebepten ötürü M.Ö. 500 ile M.S. 500 yılları arasındaki dönemde bölge genelinde basit çizgiler, şekiller ve figürler çizdi.
Bunların büyük kısmı sadece havadan görülebiliyor. Çizgilerin gökyüzünden insanları izleyen tanrılar için yapıldığı tahmin ediliyor.
18 Aralık, 14:50