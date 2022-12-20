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https://sputniknews.com.tr/20221220/peru-collerinde-168-yeni-nazca-jeoglifi-kesfedildi-1064779313.html
Peru çöllerinde 168 yeni Nazca jeoglifi keşfedildi
Peru çöllerinde 168 yeni Nazca jeoglifi keşfedildi
Japon Yamagata Üniversitesi'nden bilim insanları, sürdürdükleri araştırmalarda Peru'daki esrarengiz Nazca çizgilerinden 168 tane daha ortaya çıkardı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
peru
nazca platosu
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Peru’nun güneyinde devam eden havadan görüntüleme çalışmalarında, Nazca Çizgileri Dünya Mirası Alanı'nda bulunan 168 yeni jeoglif tespit edildi.Guardian'da yer alan habere göre bu büyük ölçekli coğrafi çizimlerin neredeyse 50'si insanları andıran figürler barındırıyor.Çizimlerin hangi tarihte yapıldığı henüz net değil. Bunun yanı sıra çizgilerin çevresinde ortaya çıkarılan kil kaplar M.Ö. 100 ile M.S. 300 arasındaki bir zamana tarihleniyor.Nazca Çizgileri araştırma programının baş arkeologu Jorge Olano, yeni keşfedilen figürlerin ortalama 2 ila 6 metre uzunluğunda olduğunu söyledi. Sadece havadan görülebilen Nazca Çizgilerinin amacı hala bilinmiyor.Yamagata Üniversitesi’nden araştırmacıların ortaya çıkardığı bu son çizimlerle, bilinen Nazca çizgilerinin resmi sayısı artık 358'e ulaştı.Peru'nun güneyinde yaşayan toplumlar açıklanamayan bir sebepten ötürü M.Ö. 500 ile M.S. 500 yılları arasındaki dönemde bölge genelinde basit çizgiler, şekiller ve figürler çizdi.Bunların büyük kısmı sadece havadan görülebiliyor. Çizgilerin gökyüzünden insanları izleyen tanrılar için yapıldığı tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221218/vanda-ikinci-urartu-tapinagi-bulundu-1064722687.html
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peru, nazca platosu
peru, nazca platosu

Peru çöllerinde 168 yeni Nazca jeoglifi keşfedildi

10:35 20.12.2022 (güncellendi: 10:38 20.12.2022)
© AFP 2022 / MARTIN BERNETTINazca çizgileri
Nazca çizgileri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / MARTIN BERNETTI
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Japon Yamagata Üniversitesi'nden bilim insanları, sürdürdükleri araştırmalarda Peru'daki esrarengiz Nazca çizgilerinden 168 tane daha ortaya çıkardı.
Peru’nun güneyinde devam eden havadan görüntüleme çalışmalarında, Nazca Çizgileri Dünya Mirası Alanı'nda bulunan 168 yeni jeoglif tespit edildi.
Guardian'da yer alan habere göre bu büyük ölçekli coğrafi çizimlerin neredeyse 50'si insanları andıran figürler barındırıyor.
Çizimlerin hangi tarihte yapıldığı henüz net değil. Bunun yanı sıra çizgilerin çevresinde ortaya çıkarılan kil kaplar M.Ö. 100 ile M.S. 300 arasındaki bir zamana tarihleniyor.
Nazca Çizgileri araştırma programının baş arkeologu Jorge Olano, yeni keşfedilen figürlerin ortalama 2 ila 6 metre uzunluğunda olduğunu söyledi. Sadece havadan görülebilen Nazca Çizgilerinin amacı hala bilinmiyor.
Yamagata Üniversitesi’nden araştırmacıların ortaya çıkardığı bu son çizimlerle, bilinen Nazca çizgilerinin resmi sayısı artık 358'e ulaştı.
Peru'nun güneyinde yaşayan toplumlar açıklanamayan bir sebepten ötürü M.Ö. 500 ile M.S. 500 yılları arasındaki dönemde bölge genelinde basit çizgiler, şekiller ve figürler çizdi.
Bunların büyük kısmı sadece havadan görülebiliyor. Çizgilerin gökyüzünden insanları izleyen tanrılar için yapıldığı tahmin ediliyor.
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