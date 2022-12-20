https://sputniknews.com.tr/20221220/novak-dogalgaza-tavan-fiyat-uygulanmasi-avrupa-pazarina-tedarikle-ilgili-riskler-olusturabilir-1064800767.html

Novak: Doğalgaza tavan fiyat uygulanması, Avrupa pazarına tedarikle ilgili riskler oluşturabilir

Novak: Doğalgaza tavan fiyat uygulanması, Avrupa pazarına tedarikle ilgili riskler oluşturabilir

AB ülkelerinin doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulamasının siyasi bir karar olduğunu belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T19:46+0300

2022-12-20T19:46+0300

2022-12-20T19:46+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

ab

doğalgaz

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Basın mensuplarına konu hakkında açıklama yapan Novak, "Bunun yeni bir siyasi karar olduğunu, kesinlikle ekonomik karar olmadığını düşünüyoruz. Aynı hataları tekrar ediyorlar. Meslektaşlarımız tavan fiyat uyguladıklarına göre Avrupa'da gaz olmamasını, gazın diğer piyasalara yönlendirilmesini istiyorlar" dedi.Rusya'nın bu adıma vereceği yanıtı henüz belirlemediğini, zira henüz yasal belgelerin ellerine ulaşmadığını anlatan Novak, durumun nasıl gelişeceğini izleyeceklerini, şu anda birçok belirsizlik bulunduğunu vurguladı.AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları, dünkü toplantı sonucunda üye ülkelerin aşırı yüksek gaz fiyatlarını sınırlamak için geçici bir mekanizma üzerinde anlaşmıştı. Buna göre doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanması kararlaştırılmıştı.Mekanizmanın, 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğine işaret edilen açıklamada, AB Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı'nın (ACER) piyasaları sürekli olarak izleyeceği ve ilgili bildirimleri yayımlayacağı ifade edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221219/ab-dogalgaza-tavan-fiyati-180-euro-olarak-belirledi-1064772029.html

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