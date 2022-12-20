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https://sputniknews.com.tr/20221220/nariskin-bati-genetik-silahi-gelistirme-calismalarini-hizlandiracak-1064773147.html
Narışkin: Batı, 'genetik silahı' geliştirme çalışmalarını hızlandıracak
Narışkin: Batı, 'genetik silahı' geliştirme çalışmalarını hızlandıracak
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD öncülüğündeki kolektif Batı'nın 'Amerikan tarzı dünya düzeninin' çöktüğünü kabul etmeyi... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
sergey narışkin
biyolojik silah
batı
genetik
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Rusya'da yayın hayatına başlayan 'Razvedçik' (istihbaratçı) dergisi için bir yazı kaleme alan Narışkin, liberal-küreselci Amerikan benmerkezciliğinden gerçek çok kutuplu bir dünyaya geçişin artık durdurulamaz olduğunu ifade etti.ABD ve müttefiklerinin yenilgiyi gönüllü olarak kabul edip geleceğin dünya düzeni hakkında eşit diyalog kurmasının beklenmemesi gerektiğini kaydeden Narışkin, "Aksine kolektif Batı'nın yeni silah sistemleri geliştirme çalışmalarını aktif hale getirmesi, biyolojik, genetik ve diğer silah türlerinin üretimi alanındaki araştırmalarını yoğunlaştırması bekleniyor" dedi.
batı
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sergey narışkin, biyolojik silah, batı, genetik
sergey narışkin, biyolojik silah, batı, genetik

Narışkin: Batı, 'genetik silahı' geliştirme çalışmalarını hızlandıracak

01:02 20.12.2022 (güncellendi: 01:03 20.12.2022)
© Sputnik / Mihail Mokrushin / Multimedya arşivine gidinSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© Sputnik / Mihail Mokrushin
/
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD öncülüğündeki kolektif Batı'nın 'Amerikan tarzı dünya düzeninin' çöktüğünü kabul etmeyi planlamadığını, başta genetik silahı olmak üzere biyolojik silah geliştirme çalışmalarını hızlandıracağını vurguladı.
Rusya'da yayın hayatına başlayan 'Razvedçik' (istihbaratçı) dergisi için bir yazı kaleme alan Narışkin, liberal-küreselci Amerikan benmerkezciliğinden gerçek çok kutuplu bir dünyaya geçişin artık durdurulamaz olduğunu ifade etti.

ABD ve müttefiklerinin yenilgiyi gönüllü olarak kabul edip geleceğin dünya düzeni hakkında eşit diyalog kurmasının beklenmemesi gerektiğini kaydeden Narışkin, "Aksine kolektif Batı'nın yeni silah sistemleri geliştirme çalışmalarını aktif hale getirmesi, biyolojik, genetik ve diğer silah türlerinin üretimi alanındaki araştırmalarını yoğunlaştırması bekleniyor" dedi.
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