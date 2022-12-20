Narışkin: Batı, 'genetik silahı' geliştirme çalışmalarını hızlandıracak

Rusya'da yayın hayatına başlayan 'Razvedçik' (istihbaratçı) dergisi için bir yazı kaleme alan Narışkin, liberal-küreselci Amerikan benmerkezciliğinden gerçek çok kutuplu bir dünyaya geçişin artık durdurulamaz olduğunu ifade etti.



ABD ve müttefiklerinin yenilgiyi gönüllü olarak kabul edip geleceğin dünya düzeni hakkında eşit diyalog kurmasının beklenmemesi gerektiğini kaydeden Narışkin, "Aksine kolektif Batı'nın yeni silah sistemleri geliştirme çalışmalarını aktif hale getirmesi, biyolojik, genetik ve diğer silah türlerinin üretimi alanındaki araştırmalarını yoğunlaştırması bekleniyor" dedi.