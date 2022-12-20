https://sputniknews.com.tr/20221220/muhalefette-abla-kardes-baba-ogul-tartismasi-1064824527.html

Muhalefette abla-kardeş, baba-oğul tartışması

Muhalefette abla-kardeş, baba-oğul tartışması

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında, asgari ücret toplantısı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı CHP grup toplantısı... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T21:00+0300

2022-12-20T21:00+0300

2022-12-21T11:51+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

ekrem imamoğlu

fatih altaylı

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

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Muhalefette abla-kardeş, baba-oğul tartışması Muhalefette abla-kardeş, baba-oğul tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya verdiği demece değinen Enver Aysever, yayına bağlanan konuklarla birlikte sıcak siyasetin gündemini ve CHP grup toplantısında parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına değindi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu ile 'abla-kardeş' söylemlerine dikkat çeken Aysever, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na yönelik “baba-oğul” göndermesini tartışmaya açtı.Aysever programın sonunda asgari ücretle ilgili Türk-İş’in yaptığı 9 bin TL’lik teklifi hatırlatarak, patronların sessizliğine değindi.

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2022

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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radyo, ekrem imamoğlu, fatih altaylı, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, аудио