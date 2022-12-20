https://sputniknews.com.tr/20221220/muhalefette-abla-kardes-baba-ogul-tartismasi-1064824527.html
Muhalefette abla-kardeş, baba-oğul tartışması
Muhalefette abla-kardeş, baba-oğul tartışması
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında, asgari ücret toplantısı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı CHP grup toplantısı... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T21:00+0300
2022-12-20T21:00+0300
2022-12-21T11:51+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
ekrem imamoğlu
fatih altaylı
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
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Muhalefette abla-kardeş, baba-oğul tartışması
Muhalefette abla-kardeş, baba-oğul tartışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya verdiği demece değinen Enver Aysever, yayına bağlanan konuklarla birlikte sıcak siyasetin gündemini ve CHP grup toplantısında parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına değindi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu ile 'abla-kardeş' söylemlerine dikkat çeken Aysever, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na yönelik “baba-oğul” göndermesini tartışmaya açtı.Aysever programın sonunda asgari ücretle ilgili Türk-İş’in yaptığı 9 bin TL’lik teklifi hatırlatarak, patronların sessizliğine değindi.
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Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, ekrem imamoğlu, fatih altaylı, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, аудио
radyo, ekrem imamoğlu, fatih altaylı, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, аудио
Muhalefette abla-kardeş, baba-oğul tartışması
21:00 20.12.2022 (güncellendi: 11:51 21.12.2022) Abone ol
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında, asgari ücret toplantısı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı CHP grup toplantısı gündeme alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya verdiği demece değinen Enver Aysever, yayına bağlanan konuklarla birlikte sıcak siyasetin gündemini ve CHP grup toplantısında parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına değindi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu ile 'abla-kardeş' söylemlerine dikkat çeken Aysever, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na yönelik “baba-oğul” göndermesini tartışmaya açtı.
Aysever programın sonunda asgari ücretle ilgili Türk-İş’in yaptığı 9 bin TL’lik teklifi hatırlatarak, patronların sessizliğine değindi.