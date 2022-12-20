https://sputniknews.com.tr/20221220/msb-ukraynadan-gelen-a400m-ucaklarimiz-kayseriye-emniyetle-inmistir-1064801341.html
MSB, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye indiğini bildirdi
MSB, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye indiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye emniyetle indiğini duyurdu. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T20:06+0300
2022-12-20T20:06+0300
2022-12-20T20:11+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
ukrayna krizi
kayseri
ukrayna
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıklamıştı.Bakanlık, iki uçağın Kayseri'ye emniyetle indiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221220/msb-ukraynadaki-2-adet-a400m-ucagi-kayseriye-intikale-baslamistir-1064799194.html
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milli savunma bakanlığı (msb), kayseri, ukrayna
milli savunma bakanlığı (msb), kayseri, ukrayna
MSB, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye indiğini bildirdi
20:06 20.12.2022 (güncellendi: 20:11 20.12.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye emniyetle indiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıklamıştı.
Bakanlık, iki uçağın Kayseri'ye emniyetle indiğini bildirdi.