https://sputniknews.com.tr/20221220/msb-ukraynadan-gelen-a400m-ucaklarimiz-kayseriye-emniyetle-inmistir-1064801341.html

MSB, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye indiğini bildirdi

MSB, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye indiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye emniyetle indiğini duyurdu. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T20:06+0300

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milli savunma bakanlığı (msb)

ukrayna krizi

kayseri

ukrayna

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıklamıştı.Bakanlık, iki uçağın Kayseri'ye emniyetle indiğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221220/msb-ukraynadaki-2-adet-a400m-ucagi-kayseriye-intikale-baslamistir-1064799194.html

kayseri

ukrayna

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milli savunma bakanlığı (msb), kayseri, ukrayna