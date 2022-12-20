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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/msb-ukraynadan-gelen-a400m-ucaklarimiz-kayseriye-emniyetle-inmistir-1064801341.html
MSB, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye indiğini bildirdi
MSB, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye indiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye emniyetle indiğini duyurdu. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T20:06+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
ukrayna krizi
kayseri
ukrayna
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıklamıştı.Bakanlık, iki uçağın Kayseri'ye emniyetle indiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221220/msb-ukraynadaki-2-adet-a400m-ucagi-kayseriye-intikale-baslamistir-1064799194.html
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milli savunma bakanlığı (msb), kayseri, ukrayna
milli savunma bakanlığı (msb), kayseri, ukrayna

MSB, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye indiğini bildirdi

20:06 20.12.2022 (güncellendi: 20:11 20.12.2022)
© AA Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki A400M uçağı
 Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki A400M uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye emniyetle indiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıklamıştı.
Bakanlık, iki uçağın Kayseri'ye emniyetle indiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
Ukrayna krizi
MSB: Ukrayna'daki 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır
18:33
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