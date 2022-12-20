MSB: Ukrayna'daki 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır
18:33 20.12.2022 (güncellendi: 18:54 20.12.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
© AA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Borispol Havaalanı'nda mahsur kalan 2 adet A400M uçağının Kayseri'ye intikale başladığını bildirdi.
Konuyla ilgili bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır. pic.twitter.com/9xFj42m3I8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı paylaşımda, "Savaştan dolayı Ukrayna’da mahsur kalan iki kargo uçağımız nihayet dönüş yolunda. Hamdolsun. Sağ salim, selametle gelsinler" dedi.
Savaştan dolayı Ukrayna’da mahsur kalan iki kargo uçağımız nihayet dönüş yolunda. Hamdolsun. Sağ salim, selametle gelsinler. https://t.co/rjyxllzfpP— İbrahim Kalın (@ikalin1) December 20, 2022