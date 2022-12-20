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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/msb-ukraynadaki-2-adet-a400m-ucagi-kayseriye-intikale-baslamistir-1064799194.html
MSB: Ukrayna'daki 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır
MSB: Ukrayna'daki 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T18:33+0300
2022-12-20T18:54+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
ukrayna krizi
ibrahim kalın
ukrayna krizi
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Borispol Havaalanı'nda mahsur kalan 2 adet A400M uçağının Kayseri'ye intikale başladığını bildirdi.Konuyla ilgili bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır" ifadelerine yer verildi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı paylaşımda, "Savaştan dolayı Ukrayna’da mahsur kalan iki kargo uçağımız nihayet dönüş yolunda. Hamdolsun. Sağ salim, selametle gelsinler" dedi.
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milli savunma bakanlığı (msb), ibrahim kalın, ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb), ibrahim kalın, ukrayna krizi

MSB: Ukrayna'daki 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır

18:33 20.12.2022 (güncellendi: 18:54 20.12.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Borispol Havaalanı'nda mahsur kalan 2 adet A400M uçağının Kayseri'ye intikale başladığını bildirdi.
Konuyla ilgili bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı paylaşımda, "Savaştan dolayı Ukrayna’da mahsur kalan iki kargo uçağımız nihayet dönüş yolunda. Hamdolsun. Sağ salim, selametle gelsinler" dedi.
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