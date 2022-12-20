https://sputniknews.com.tr/20221220/msb-ukraynadaki-2-adet-a400m-ucagi-kayseriye-intikale-baslamistir-1064799194.html

MSB: Ukrayna'daki 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır

MSB: Ukrayna'daki 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T18:33+0300

2022-12-20T18:33+0300

2022-12-20T18:54+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

ukrayna krizi

ibrahim kalın

ukrayna krizi

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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Borispol Havaalanı'nda mahsur kalan 2 adet A400M uçağının Kayseri'ye intikale başladığını bildirdi.Konuyla ilgili bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır" ifadelerine yer verildi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı paylaşımda, "Savaştan dolayı Ukrayna’da mahsur kalan iki kargo uçağımız nihayet dönüş yolunda. Hamdolsun. Sağ salim, selametle gelsinler" dedi.

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milli savunma bakanlığı (msb), ibrahim kalın, ukrayna krizi