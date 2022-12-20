https://sputniknews.com.tr/20221220/montro-davasindan-beraat-karari-cikti-1064783908.html
Montrö davasından beraat kararı çıktı
Montrö davasından beraat kararı çıktı
"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında yargılanan 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T12:38+0300
2022-12-20T12:38+0300
2022-12-20T12:50+0300
türkiye
montrö
amiral
dava
montrö sözleşmesi
beraat
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''Amirallerin Montrö bildirisi'' davasında karar açıklandı.Mahkeme, 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.103 emekli amiral hakkında Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ''anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak'' suçlamasıyla dava açılmıştı.Sanıklar hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220330/montro-bildirisi-davasinda-ara-karar-cikti-5-emekli-amiralin-yurt-disina-cikis-yasagi-kalkti-1055169152.html
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montrö, amiral, dava, montrö sözleşmesi, beraat
montrö, amiral, dava, montrö sözleşmesi, beraat
Montrö davasından beraat kararı çıktı
12:38 20.12.2022 (güncellendi: 12:50 20.12.2022) Abone ol
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"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında yargılanan 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi.
''Amirallerin Montrö bildirisi'' davasında karar açıklandı.
Mahkeme, 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.
103 emekli amiral hakkında Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ''anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak'' suçlamasıyla dava açılmıştı.
Sanıklar hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.