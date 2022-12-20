https://sputniknews.com.tr/20221220/montro-davasindan-beraat-karari-cikti-1064783908.html

Montrö davasından beraat kararı çıktı

Montrö davasından beraat kararı çıktı

"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında yargılanan 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T12:38+0300

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türkiye

montrö

amiral

dava

montrö sözleşmesi

beraat

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''Amirallerin Montrö bildirisi'' davasında karar açıklandı.Mahkeme, 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.103 emekli amiral hakkında Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ''anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak'' suçlamasıyla dava açılmıştı.Sanıklar hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220330/montro-bildirisi-davasinda-ara-karar-cikti-5-emekli-amiralin-yurt-disina-cikis-yasagi-kalkti-1055169152.html

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