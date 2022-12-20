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Montrö davasından beraat kararı çıktı
Montrö davasından beraat kararı çıktı
"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında yargılanan 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
montrö
amiral
dava
montrö sözleşmesi
beraat
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''Amirallerin Montrö bildirisi'' davasında karar açıklandı.Mahkeme, 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.103 emekli amiral hakkında Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ''anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak'' suçlamasıyla dava açılmıştı.Sanıklar hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220330/montro-bildirisi-davasinda-ara-karar-cikti-5-emekli-amiralin-yurt-disina-cikis-yasagi-kalkti-1055169152.html
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montrö, amiral, dava, montrö sözleşmesi, beraat
montrö, amiral, dava, montrö sözleşmesi, beraat

Montrö davasından beraat kararı çıktı

12:38 20.12.2022 (güncellendi: 12:50 20.12.2022)
© AAMontrö Bildirisi - Amiral
Montrö Bildirisi - Amiral - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında yargılanan 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi.
''Amirallerin Montrö bildirisi'' davasında karar açıklandı.
Mahkeme, 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.
103 emekli amiral hakkında Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ''anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak'' suçlamasıyla dava açılmıştı.
Sanıklar hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
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