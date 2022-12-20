https://sputniknews.com.tr/20221220/mit-yalaniyla-cinsel-istismar-ayni-okuldaki-bir-ogrenci-daha-sikayetci-oldu-1064780608.html

MİT yalanıyla cinsel istismar: Aynı okuldaki bir öğrenci daha şikayetçi oldu

MİT yalanıyla cinsel istismar: Aynı okuldaki bir öğrenci daha şikayetçi oldu

Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisinin okul müdürü tarafından kandırılarak tanıştırıldığı kişinin günlerce cinsel saldırısına maruz kalmasına ilişkin... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T11:50+0300

2022-12-20T11:50+0300

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Konya'da 'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda 1 öğrencinin daha şikayetçi olduğu öğrenildi.Kentteki bir lisenin müdürü Harun Avcu kasım ayı başında son sınıfta eğitim gören G.A. adlı kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı.Mandal, iddiaya göre G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayetiyle kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.Okul müdürü de tutuklandıG.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde başsavcılığa yaptığı talep kabul edildi.G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından yeniden gözaltına alındı.Şüphelilerden Harun Avcu, 15 Aralık'ta sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Başka bir öğrenci daha şikayetçi olduOlayın ardından başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği öğrenildi.Öte yandan olayın duyulmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. İki müfettişin görevlendirildiği soruşturmada iki okul müdürü de açığa alındı. Harun Avcu'nun okuluna başka bir müdür atandı.

https://sputniknews.com.tr/20221209/okul-muduru-aracilik-etti-17-yasindaki-lise-ogrencisine-mit-yalaniyla-cinsel-istismar-1064380848.html

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türkiye, mit, mit, istismar, cinsel istismar, öğrenci, müdür