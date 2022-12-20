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https://sputniknews.com.tr/20221220/meteorolojiden-karadenize-kuvvetli-saganak-marmaraya-kar-yagisi-uyarisi-1064775509.html
Meteoroloji'den Karadeniz'e kuvvetli sağanak, Marmara'ya kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den Karadeniz'e kuvvetli sağanak, Marmara'ya kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık 2022 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Çok sayıda il için kar yağışı ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T06:39+0300
2022-12-20T06:39+0300
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hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak yağış
kar yağışı
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Yapılan en son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Meteoroloji, yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE -1°C, 7°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluKIRKLARELİ -1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları sabah saatlerinde hafif yağmurluKOCAELİ 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurluGünaydoğu AnadoluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR 1°C, 12°C Parçalı bulutlu GAZİANTEP 4°C, 13°C Parçalı bulutlu MARDİN 6°C, 12°C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA 7°C, 16°C Parçalı bulutluEgeA.KARAHİSAR -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 6°C, 11°CParçalı bulutluİZMİR 7°C, 13°CParçalı bulutluMUĞLA 4°C, 12°CParçalı bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluANTALYA 12°C, 18°CParçalı bulutluHATAY 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluMERSİN 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurluESKİŞEHİR -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.KONYA 1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU -4°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.SİNOP 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AMASYA 1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT -1°C, 1°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI -4°C, 5°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -4°C, 3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN -1°C, 7°CParçalı bulutlu
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hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış, kar yağışı
hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış, kar yağışı

Meteoroloji'den Karadeniz'e kuvvetli sağanak, Marmara'ya kar yağışı uyarısı

06:39 20.12.2022
© AFP 2022 / JEFF PACHOUDUçak seferlerinin Charles de Gaulle Havalimanı'nda yüzde 20'si, Orly Havalimanı'nda yüzde 25'i iptal edildi.
Uçak seferlerinin Charles de Gaulle Havalimanı'nda yüzde 20'si, Orly Havalimanı'nda yüzde 25'i iptal edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / JEFF PACHOUD
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık 2022 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Çok sayıda il için kar yağışı ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek.
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji, yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KOCAELİ 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

Günaydoğu Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 6°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

Ege

A.KARAHİSAR -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 6°C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
MERSİN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
KONYA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SİNOP 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT -1°C, 1°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu

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