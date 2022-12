Mahkeme, kiracının 'usulsüz tebligat'la tahliyesine itiraz: Beyanda bulunanların adı soyadı olmalı

https://sputniknews.com.tr/20221220/mahkeme-kiracinin-usulsuz-tebligatla-tahliyesine-dur-dedi-1064779960.html

Antalya'da, yasal üst sınır olan yüzde 25 kira artışını kabul etmeyen ev sahibinin yaklaşık bir yıl önceki kontrat ile eş zamanlı imzalanan tahliye... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde bir sitedeki apartman dairesinde yaklaşık bir yıldır oturan Y.T. ile ev sahibi H.Ü. kira artışı oranında anlaşamadı.Kira artış oranlarına ilişkin 8 Haziran'da yapılan düzenlemeye göre kirayı yasal üst sınırdan artıran Y.T, kirayı ev sahibinin banka hesabına yüzde 25'lik artışla yatırmaya devam etti.Bir süre sonra ev sahibinin avukatı tarafından telefonla aranan Y.T, tahliyesinin icra yoluyla kesinleştiğini, kira miktarında uzlaşılamaması durumunda ise kapısının çilingirle açılacağını, eşyalarının da kamyona yüklenerek yediemin deposuna kaldırılacağını öğrendi.e-Devlet üzerinden bu durumu kontrol eden Y.T, kira kontratı ile eş zamanlı imzaladığı tahliye taahhütnamesine dayanılarak gönderilen tebligatın yasal itiraz süresini geçirdiğini gördü.İcra yoluyla evin tahliye işlemlerinin kesinleşmesi üzerine avukatı aracılığıyla Antalya 7. Hukuk İcra Mahkemesine başvuran Y.T, tebligatın eline geçmediğini, alıcısının da belli olmadığını iddia ederek, tahliye kararının durdurulmasını talep etti.Mahkeme tahliyeyi durdurduDosyayı inceleyen hakim, kiracının haklılığına karar vererek, tebligatın "usulsüz" olduğuna hükmetti.Mahkemenin gerekçeli kararında, "Yapılacak tebliğ işleminde muhatap adreste bulunmaz ise adreste bulunmama nedeninin, geçici mi daimi mi ayrılığının, adrese dönüp dönmeyeceğinin komşu, kapıcı, yönetici vs. kişilerden sorulmak suretiyle araştırılarak beyanlarının alınması, beyanda bulunanların mutlaka adı ve soyadının tebligat parçasına yazılması gerekir." ifadeleri yer aldı.Kararda, bu hususların şikayete konu tebliğde olmadığı belirtilerek, "Tahliye emrinin usulsüz tebliğ edildiği anlaşılmaktadır." denildi.Kiracının avukatı Mehmed Akif Kavçakar, mahkemenin kamu yararına emsal bir karar verdiğini söyledi.Müvekkilinin ve eşinin tahliye tebliğinden haberdar olmaması nedeniyle mağduriyet yaşadığına dikkati çeken Kavçakar, "Müvekkilim işte olduğu bir esnada tahliye taahhüdüne yönelik tebligat muhtara bırakılmış. Hiçbir şekilde haberdar olmadığı için de 7 günlük yasal itiraz süresi geçmişti. Bir ay sonra e-Devlet üzerinden yapılan kontrolde tahliye tebliği ortaya çıktı." dedi.Tebligatın usulsüz olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurduklarını anlatan Kavçakar, "Bu durumda her an gelip tahliyeyi gerçekleştirebilirlerdi. Zira kesinleşmiş bir icra takibi ortadaydı. Biz de bunun üzerine, tebligatın usule aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtık. Bu dava neticesinde tebligat usule aykırı bulundu. Davamız kabul edildi. Tahliye ve icra takibi durmuş oldu." diye konuştu.Kavçakar, tebligatta komşuya ve yöneticiye haber verildiği hususunda isimlerin ve imzalarının alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:'Karar emsal niteliğinde'Usulsüz tebligat mağduru kiracı sayısında artış olduğuna dikkati çeken Kavçakar, "Bu kararın çok kişinin de işine yarayacağı, mağduriyetlerin önüne geçeceği kanaatindeyiz. Kamu yararı için emsal niteliğinde, faydalı bir karar. Eğer biz bunu öğrenmemiş, itiraz etmemiş olsaydık her an kamyon ve çilingirle eve gelip tahliye gerçekleşebilirdi. Bunun toparlanması çok daha güç olacaktı çünkü tahliye edilmiş bir ev ortada, eşyalar yedieminde olacaktı. Durum daha sıkıntılı bir hal alacaktı." dedi.Kavçakar, bundan sonraki hukuki sürecin de mülk sahibinin müvekkiline karşı sulh hukuk mahkemesine açacağı tahliye davasıyla süreceğini bildirdi.'İcra takibine yasal sürede itiraz'Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü de özellikle son zamanlarda birçok vatandaşın usulsüz tebligat mağduru olduğunu kaydetti.İcra takiplerine ya da davalara, zamanında itiraz edilmediği ya da cevap verilmediği için hukuki sıkıntı yaşandığını belirten Güllü, muhtarın kendisine bırakılan tebligatı sahibine bildirme yükümlülüğünün bulunmadığını ifade etti.Güllü, "Bu konuda daha önce İçişleri Bakanlığına talepte bulunduk. Mutlaka muhtarların tebligat sahibine SMS yoluyla bir tebligatının olduğu yönünde bildirimde bulunması gerekir. Bu noktada da muhtarların sisteme entegre edilmesinde çok büyük bir fayda var. Birçok mağduriyetin de bu şekilde önüne geçilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

