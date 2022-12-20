https://sputniknews.com.tr/20221220/kuveytte-savunma-bakanligi-gorevini-icisleri-bakani-yurutecek-1064774147.html
Kuveyt'te, Savunma Bakanlığı görevini İçişleri Bakanı yürütecek
Kuveyt'te, Savunma Bakanlığı görevini İçişleri Bakanı yürütecek
Kuveyt hükümeti, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Talal Halid es-Sabah'ı hükümetteki sorumluluklarının yanında Savunma Bakanlığı görevini de... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T02:33+0300
2022-12-20T02:33+0300
2022-12-20T02:33+0300
dünya
kuveyt
içişleri bakanlığı
savunma bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0c/1049752030_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1109a89aa37af95faf523a9fb9330ae8.jpg
Kuveyt İletişim Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Şeyh Talal'ın görevlerinin yanı sıra Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah'ın sorumluluğunda olan Savunma Bakanlığı görevini de yerine getireceğini duyurdu.Kuveyt resmi haber ajansı tarafından doğrulanan gelişmede, Şeyh Abdullah'ın izinli olduğu belirtilerek, izin süresinin ve gerekçesinin ne olduğuna dair açıklama yapılmadı.Öte yandan ülkedeki yerel basında, Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah'ın istifasını sunduğu ve hükümet tarafından kabul edildiği, bakanlığa yeni bir ismin atanmasının gecikmeyeceğine ilişkin haberler geçti.Kuveyt Millet Meclisi, 14 Aralık'ta, Airbus Caracal tipi helikopter ve Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı satın alma anlaşmasındaki ihlalleri araştırmak üzere bir komisyon kurulmasının onayladığına dair açıklama yapmıştı.
kuveyt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0c/1049752030_125:0:773:486_1920x0_80_0_0_48d6f7af676297ec97fe38e99a4239fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuveyt, içişleri bakanlığı, savunma bakanı
kuveyt, içişleri bakanlığı, savunma bakanı
Kuveyt'te, Savunma Bakanlığı görevini İçişleri Bakanı yürütecek
Abone ol
Kuveyt hükümeti, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Talal Halid es-Sabah'ı hükümetteki sorumluluklarının yanında Savunma Bakanlığı görevini de yürütmekle görevlendirdi.
Kuveyt İletişim Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Şeyh Talal'ın görevlerinin yanı sıra Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah'ın sorumluluğunda olan Savunma Bakanlığı görevini de yerine getireceğini duyurdu.
Kuveyt resmi haber ajansı tarafından doğrulanan gelişmede, Şeyh Abdullah'ın izinli olduğu belirtilerek, izin süresinin ve gerekçesinin ne olduğuna dair açıklama yapılmadı.
Öte yandan ülkedeki yerel basında, Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah'ın istifasını sunduğu ve hükümet tarafından kabul edildiği, bakanlığa yeni bir ismin atanmasının gecikmeyeceğine ilişkin haberler geçti.
Kuveyt Millet Meclisi, 14 Aralık'ta, Airbus Caracal tipi helikopter ve Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı satın alma anlaşmasındaki ihlalleri araştırmak üzere bir komisyon kurulmasının onayladığına dair açıklama yapmıştı.