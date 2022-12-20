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https://sputniknews.com.tr/20221220/kuveytte-savunma-bakanligi-gorevini-icisleri-bakani-yurutecek-1064774147.html
Kuveyt'te, Savunma Bakanlığı görevini İçişleri Bakanı yürütecek
Kuveyt'te, Savunma Bakanlığı görevini İçişleri Bakanı yürütecek
Kuveyt hükümeti, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Talal Halid es-Sabah'ı hükümetteki sorumluluklarının yanında Savunma Bakanlığı görevini de... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T02:33+0300
2022-12-20T02:33+0300
dünya
kuveyt
içişleri bakanlığı
savunma bakanı
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Kuveyt İletişim Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Şeyh Talal'ın görevlerinin yanı sıra Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah'ın sorumluluğunda olan Savunma Bakanlığı görevini de yerine getireceğini duyurdu.Kuveyt resmi haber ajansı tarafından doğrulanan gelişmede, Şeyh Abdullah'ın izinli olduğu belirtilerek, izin süresinin ve gerekçesinin ne olduğuna dair açıklama yapılmadı.Öte yandan ülkedeki yerel basında, Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah'ın istifasını sunduğu ve hükümet tarafından kabul edildiği, bakanlığa yeni bir ismin atanmasının gecikmeyeceğine ilişkin haberler geçti.Kuveyt Millet Meclisi, 14 Aralık'ta, Airbus Caracal tipi helikopter ve Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı satın alma anlaşmasındaki ihlalleri araştırmak üzere bir komisyon kurulmasının onayladığına dair açıklama yapmıştı.
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kuveyt, içişleri bakanlığı, savunma bakanı
kuveyt, içişleri bakanlığı, savunma bakanı

Kuveyt'te, Savunma Bakanlığı görevini İçişleri Bakanı yürütecek

02:33 20.12.2022
© AAKuveyt'te ilk kez kadınlar orduda görev alabilecek
Kuveyt'te ilk kez kadınlar orduda görev alabilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AA
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Kuveyt hükümeti, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Talal Halid es-Sabah'ı hükümetteki sorumluluklarının yanında Savunma Bakanlığı görevini de yürütmekle görevlendirdi.
Kuveyt İletişim Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Şeyh Talal'ın görevlerinin yanı sıra Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah'ın sorumluluğunda olan Savunma Bakanlığı görevini de yerine getireceğini duyurdu.
Kuveyt resmi haber ajansı tarafından doğrulanan gelişmede, Şeyh Abdullah'ın izinli olduğu belirtilerek, izin süresinin ve gerekçesinin ne olduğuna dair açıklama yapılmadı.
Öte yandan ülkedeki yerel basında, Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah'ın istifasını sunduğu ve hükümet tarafından kabul edildiği, bakanlığa yeni bir ismin atanmasının gecikmeyeceğine ilişkin haberler geçti.
Kuveyt Millet Meclisi, 14 Aralık'ta, Airbus Caracal tipi helikopter ve Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı satın alma anlaşmasındaki ihlalleri araştırmak üzere bir komisyon kurulmasının onayladığına dair açıklama yapmıştı.
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