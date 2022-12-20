https://sputniknews.com.tr/20221220/kuleba-elektrik-tedarikindeki-sorunlar-nedeniyle-kiev-bolgesinin-yuzde-80i-elektriksiz-kaliyor-1064804369.html

Kuleba: Elektrik tedarikindeki sorunlar nedeniyle Kiev Bölgesi’nin yüzde 80'i elektriksiz kalıyor

Kuleba: Elektrik tedarikindeki sorunlar nedeniyle Kiev Bölgesi’nin yüzde 80'i elektriksiz kalıyor

Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Kuleba, elektrik tedarikindeki sorunlardan dolayı bölgedeki durumun kritik olduğunu bildirdi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T20:58+0300

2022-12-20T20:58+0300

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ukrayna krizi

kiev

elektrik

elektrik kesintisi

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Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksey Kuleba, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda elektrik tedarikindeki sorunlardan dolayı Kiev Bölgesi’ndeki durumun kritik olduğunu, bölgenin yüzde 80’inin elektriksiz kaldığını ifade etti.Kuleba, “Enerji altyapısındaki büyük ölçekli hasar sonucunda (Elektrik hatları operatörü) Ukrenergo acil durum elektrik kesintileri uyguluyor. Bölgenin yüzde 80'i elektriksiz. En zor durumda olanlar Buçanskiy, Vyşgorodskiy, Obuhovskiy bölgeleri ve kısmen Fastovskiy bölgesi. Bu 30'dan fazla ilçe demek” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda elektrik tedarikinin eski haline getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kuleba, elektrik tedariki bakımından önceliği olanların hastane, ayrıca ısı ve su tedarik merkezleri gibi kritik altyapı tesisleri olduklarının altını çizdi.

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kiev, elektrik, elektrik kesintisi