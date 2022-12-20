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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/kuleba-elektrik-tedarikindeki-sorunlar-nedeniyle-kiev-bolgesinin-yuzde-80i-elektriksiz-kaliyor-1064804369.html
Kuleba: Elektrik tedarikindeki sorunlar nedeniyle Kiev Bölgesi’nin yüzde 80'i elektriksiz kalıyor
Kuleba: Elektrik tedarikindeki sorunlar nedeniyle Kiev Bölgesi’nin yüzde 80'i elektriksiz kalıyor
Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Kuleba, elektrik tedarikindeki sorunlardan dolayı bölgedeki durumun kritik olduğunu bildirdi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T20:58+0300
2022-12-20T20:58+0300
ukrayna krizi
kiev
elektrik
elektrik kesintisi
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Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksey Kuleba, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda elektrik tedarikindeki sorunlardan dolayı Kiev Bölgesi’ndeki durumun kritik olduğunu, bölgenin yüzde 80’inin elektriksiz kaldığını ifade etti.Kuleba, “Enerji altyapısındaki büyük ölçekli hasar sonucunda (Elektrik hatları operatörü) Ukrenergo acil durum elektrik kesintileri uyguluyor. Bölgenin yüzde 80'i elektriksiz. En zor durumda olanlar Buçanskiy, Vyşgorodskiy, Obuhovskiy bölgeleri ve kısmen Fastovskiy bölgesi. Bu 30'dan fazla ilçe demek” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda elektrik tedarikinin eski haline getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kuleba, elektrik tedariki bakımından önceliği olanların hastane, ayrıca ısı ve su tedarik merkezleri gibi kritik altyapı tesisleri olduklarının altını çizdi.
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kiev, elektrik, elektrik kesintisi
kiev, elektrik, elektrik kesintisi

Kuleba: Elektrik tedarikindeki sorunlar nedeniyle Kiev Bölgesi’nin yüzde 80'i elektriksiz kalıyor

20:58 20.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYKiev
Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Kuleba, elektrik tedarikindeki sorunlardan dolayı bölgedeki durumun kritik olduğunu bildirdi.
Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksey Kuleba, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda elektrik tedarikindeki sorunlardan dolayı Kiev Bölgesi’ndeki durumun kritik olduğunu, bölgenin yüzde 80’inin elektriksiz kaldığını ifade etti.
Kuleba, “Enerji altyapısındaki büyük ölçekli hasar sonucunda (Elektrik hatları operatörü) Ukrenergo acil durum elektrik kesintileri uyguluyor. Bölgenin yüzde 80'i elektriksiz. En zor durumda olanlar Buçanskiy, Vyşgorodskiy, Obuhovskiy bölgeleri ve kısmen Fastovskiy bölgesi. Bu 30'dan fazla ilçe demek” ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda elektrik tedarikinin eski haline getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kuleba, elektrik tedariki bakımından önceliği olanların hastane, ayrıca ısı ve su tedarik merkezleri gibi kritik altyapı tesisleri olduklarının altını çizdi.
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