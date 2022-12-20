https://sputniknews.com.tr/20221220/kremlin-putinin-ozel-operasyon-bolgesini-ziyaret-ettigini-dogruladi-1064812325.html
Kremlin, Putin'in özel operasyon bölgesini ziyaret ettiğini doğruladı
Kremlin, Putin'in özel operasyon bölgesini ziyaret ettiğini doğruladı
Rossiyskaya Gazeta'nın haberine göre Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri operasyon bölgesini ziyaret ettiğini ve oradaki birliklerin... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T23:42+0300
2022-12-20T23:42+0300
2022-12-20T23:43+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
kremlin
donbass
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Daha önce, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Andrey Gurulev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Putin’in özel askeri operasyon bölgesine gittiği bilgisini paylaşmıştı.Rossiyskaya Gazeta'nın konuya ilişkin sorusunu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Cuma günü ziyaret ettiği karargahı kastediyorsa, o zaman evet” şeklinde yanıtladı.Peskov daha önce, Putin'in özel askeri operasyona katılan silahlı kuvvetlerin ortak karargahının çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığını, gün boyunca karargahta bulunduğunu, komutanlarla operasyonla ilgili toplantılar yaptığını duyurmuştu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, kremlin, donbass
vladimir putin, kremlin, donbass
Kremlin, Putin'in özel operasyon bölgesini ziyaret ettiğini doğruladı
23:42 20.12.2022 (güncellendi: 23:43 20.12.2022) Abone ol
Rossiyskaya Gazeta'nın haberine göre Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri operasyon bölgesini ziyaret ettiğini ve oradaki birliklerin komutanlarıyla görüştüğünü doğruladı.
Daha önce, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Andrey Gurulev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Putin’in özel askeri operasyon bölgesine gittiği bilgisini paylaşmıştı.
Rossiyskaya Gazeta'nın konuya ilişkin sorusunu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Cuma günü ziyaret ettiği karargahı kastediyorsa, o zaman evet” şeklinde yanıtladı.
Peskov daha önce, Putin'in özel askeri operasyona katılan silahlı kuvvetlerin ortak karargahının çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığını, gün boyunca karargahta bulunduğunu, komutanlarla operasyonla ilgili toplantılar yaptığını duyurmuştu.