https://sputniknews.com.tr/20221220/kremlin-putinin-ozel-operasyon-bolgesini-ziyaret-ettigini-dogruladi-1064812325.html

Kremlin, Putin'in özel operasyon bölgesini ziyaret ettiğini doğruladı

Kremlin, Putin'in özel operasyon bölgesini ziyaret ettiğini doğruladı

Rossiyskaya Gazeta'nın haberine göre Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri operasyon bölgesini ziyaret ettiğini ve oradaki birliklerin... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T23:42+0300

2022-12-20T23:42+0300

2022-12-20T23:43+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

kremlin

donbass

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Daha önce, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Andrey Gurulev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Putin’in özel askeri operasyon bölgesine gittiği bilgisini paylaşmıştı.Rossiyskaya Gazeta'nın konuya ilişkin sorusunu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Cuma günü ziyaret ettiği karargahı kastediyorsa, o zaman evet” şeklinde yanıtladı.Peskov daha önce, Putin'in özel askeri operasyona katılan silahlı kuvvetlerin ortak karargahının çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığını, gün boyunca karargahta bulunduğunu, komutanlarla operasyonla ilgili toplantılar yaptığını duyurmuştu.

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