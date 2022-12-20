https://sputniknews.com.tr/20221220/kilicdaroglu-ve-imamoglu-grup-toplantisina-birlikte-katiliyor-1064786664.html

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya: 'İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın'

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya: 'İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu grup... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T13:37+0300

2022-12-20T13:37+0300

2022-12-20T14:40+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

politika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Hakkında açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da CHP Grup Toplantısı’na Kılıçdaroğlu ile beraber giriş yaptı. Özgür Özel İmamoğlu'nu, "Hepimizin göz bebeği İstanbullumuzu 2019'daki yerel seçimlerde iki kez kazanan İstanbul’un helal oylarıyla mazbatasının çalınmasına karşın yılmadan her şey çok güzel olacak diyerek bir zaferi bize kazandıran İstanbul’u kazandığı için sadece kendisine değil tüm insanlara bedel ödetmek istercesine bir siyasi kumpas davasına muhatap olarak hapis cezasına çarptırılan hepimizin gözbebeği İstanbul’un atanmış değil seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu aramızda” diyerek duyurdu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:İmamoğlu: Gurur duydumİmamoğlu Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve "Gurur duydum. Genel başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir" dedi.

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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), politika