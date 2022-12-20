Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya: 'İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın'
13:37 20.12.2022 (güncellendi: 14:40 20.12.2022)
© Sputnik / Osman Nuri CeritKılıçdaroğlu ve İmamoğlu, grup toplantısına birlikte katılıyor
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki konuşmasında, "Altı lider bir aradayız, hepimiz demokrasiyi savunuyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Hakkında açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da CHP Grup Toplantısı’na Kılıçdaroğlu ile beraber giriş yaptı. Özgür Özel İmamoğlu'nu, "Hepimizin göz bebeği İstanbullumuzu 2019'daki yerel seçimlerde iki kez kazanan İstanbul’un helal oylarıyla mazbatasının çalınmasına karşın yılmadan her şey çok güzel olacak diyerek bir zaferi bize kazandıran İstanbul’u kazandığı için sadece kendisine değil tüm insanlara bedel ödetmek istercesine bir siyasi kumpas davasına muhatap olarak hapis cezasına çarptırılan hepimizin gözbebeği İstanbul’un atanmış değil seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu aramızda” diyerek duyurdu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bizim görevimiz Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor atmosferden çıkarmak.
Altı lider bir aradayız, hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz demokrasiyi savunuyoruz bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz, ya getireceğiz, beraber getireceğiz.
Küçük bir çocuk sistematik tecavüze uğruyor, bakan “2 yıldır haberimiz var” diyor, savcıları, polisleri çalıştırmadılar, sahte raporları aldırdılar, bunun arkasındaki güç kim.
90 yaşındaki adam hapiste tutulmaz. Eğer devlet olarak siz bunu yapmaya kalkarsınız kişilerden intikam alırsınız. İntikam duygusuyla devlet yönetilmez; adaletle, birikimle yönetilir. 90 yaşındaki insanlara ben sizleri hapislerde öldüreceğim derseniz demokrasinin, insan haklarının olmadığı algısı çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Buradan iktidar sahiplerine sesleniyorum; 85-90 yaşındaki insanlar hapiste kalmasın diyorsanız her türlü katkıyı vermeye hazırız. İntikam duygusuyla bir devlet yönetilmez.
İlk taşeron işçilerini 7-8 yıl önce Erzurum'da örgütledim.Dernek kurun sözcünüz ben olacağım dedim, onlar adına mücadele verdim. Onlara kadro sözü verdim ve hükümet en sonunda vermek zorunda kaldı.
Önce düzmece dava açtılar. sonra saray müdahale etti. Çıkarılamayacak kararı çıkardılar mı evet. Adaleti katlettiler. Malum fotoroman var. O da cesaretlenmiş, 16 milyonun sevgilisini görevden alacakmış Sen kimsin, İmamoğlu kim. İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. İmamoğlu'nun adını ağzına almadan evvel ağzını yıka. Sen atama ile geldin, o seçimle gelmiş. Senin ne işler çevirdiğini ben çok iyi biliyorum.
İmamoğlu size büyük lokmadır, boğazınıza takılır, boğarız sizi.
Karar sarayda yazıldı. Hakime talimat verilmiş.
Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi içindeyiz. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur.
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, CHP'nin grup toplantısına birlikte katılıyorhttps://t.co/gaHPGhRUDX pic.twitter.com/mu0tDZwogX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2022
İmamoğlu: Gurur duydum
İmamoğlu Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve "Gurur duydum. Genel başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir" dedi.