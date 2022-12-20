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https://sputniknews.com.tr/20221220/kayit-ucreti-zammi-oncesi-gurcistana-telefon-akini-tiflise-cep-telefonu-seferleri-patladi-1064776844.html
Kayıt ücreti zammı öncesi Gürcistan'a telefon akını: Tiflis'e cep telefonu seferleri patladı
Kayıt ücreti zammı öncesi Gürcistan'a telefon akını: Tiflis'e cep telefonu seferleri patladı
iPhone fiyatlarında Türkiye ile Gürcistan arasındaki 10 bin liralık fark, ülkede telefon turizmi başlattı. Ancak yılbaşından sonra kayıt ücretlerine gelecek... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T08:03+0300
2022-12-20T08:03+0300
ekonomi
türkiye
gürcistan
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Türkiye’de 44 bin lira olan iPhone 14 Pro Max 256 GB modeli Gürcistan’da 34 bin liraya satın alınabiliyor. Durum böyle olunca binlerce kişi, hem Gürcistan’ı görmek hem de ucuz telefon almak için âdeta ülkeye akın ediyor. Türkiye gazetesinin haberine göre yol masrafı, Tax Free vergi düşümü ve kayıt ücreti ödendiğinde 45 bin liralık iPhone, Türkiye’ye 37 bin liraya geliyor. Kısacası 8 bin lira bir kâr ile ülkeye dönmek mümkün. Ancak yılbaşından sonra telefonlardan alınan pasaport kayıt ücretine yüzde 120 civarında zam geliyor. Dolayısıyla Gürcistan’dan telefon almak cazip olmaktan çıkacak. iPhone alıcıları ise son günleri değerlendirmek için ellerini sıkı tutuyor.Bugüne kadar binlerce kişinin telefon almak için gittiği ülkede daha önce yılda 450 bin adetlik telefon satılırken, son 1 yılda ise 1 milyondan fazla iPhone satışı gerçekleştiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221128/turkiyeden-gurcistana-ucuz-telefon-akini-15-bin-lira-fiyat-farki-cikinca-kuyruk-olustu--1063908608.html
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Kayıt ücreti zammı öncesi Gürcistan'a telefon akını: Tiflis'e cep telefonu seferleri patladı

08:03 20.12.2022
© İHA / OSMAN ARSLANYeni yılda daha yüksek telefon kayıt ücret bedeli ödememek için Batman ve bölge ilerindeki nüfus müdürlüklerinde yaşanan pasaport yoğunluğundan dolayı sıra alamayan vatandaşlar, kimlikle Gürcistan'a akın ediyor. Batman'da bir tur firması, otobüsle vatandaşları telefon almak için Gürcistan'a taşıyor.
Yeni yılda daha yüksek telefon kayıt ücret bedeli ödememek için Batman ve bölge ilerindeki nüfus müdürlüklerinde yaşanan pasaport yoğunluğundan dolayı sıra alamayan vatandaşlar, kimlikle Gürcistan'a akın ediyor. Batman'da bir tur firması, otobüsle vatandaşları telefon almak için Gürcistan'a taşıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© İHA / OSMAN ARSLAN
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iPhone fiyatlarında Türkiye ile Gürcistan arasındaki 10 bin liralık fark, ülkede telefon turizmi başlattı. Ancak yılbaşından sonra kayıt ücretlerine gelecek zam, Gürcistan’ı cazip pozisyonundan çıkaracak. Bu nedenle vatandaşlar son günleri değerlendirmek için hızlı hareket ediyor.
Türkiye’de 44 bin lira olan iPhone 14 Pro Max 256 GB modeli Gürcistan’da 34 bin liraya satın alınabiliyor. Durum böyle olunca binlerce kişi, hem Gürcistan’ı görmek hem de ucuz telefon almak için âdeta ülkeye akın ediyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre yol masrafı, Tax Free vergi düşümü ve kayıt ücreti ödendiğinde 45 bin liralık iPhone, Türkiye’ye 37 bin liraya geliyor. Kısacası 8 bin lira bir kâr ile ülkeye dönmek mümkün. Ancak yılbaşından sonra telefonlardan alınan pasaport kayıt ücretine yüzde 120 civarında zam geliyor. Dolayısıyla Gürcistan’dan telefon almak cazip olmaktan çıkacak. iPhone alıcıları ise son günleri değerlendirmek için ellerini sıkı tutuyor.
Bugüne kadar binlerce kişinin telefon almak için gittiği ülkede daha önce yılda 450 bin adetlik telefon satılırken, son 1 yılda ise 1 milyondan fazla iPhone satışı gerçekleştiği belirtildi.
Son dönemde Iphone telefonlarının Gürcistan'da Türkiye'ye göre daha uygun fiyatla satılması nedeniyle Türkiye'den Gürcistan'a yönelik bir telefon turizmi hareketliliği yaşanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
TÜRKİYE
Türkiye'den Gürcistan'a ucuz telefon akını: 15 bin lira fiyat farkı çıkınca kuyruk oluştu
28 Kasım, 08:23
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