https://sputniknews.com.tr/20221220/kayit-ucreti-zammi-oncesi-gurcistana-telefon-akini-tiflise-cep-telefonu-seferleri-patladi-1064776844.html
Kayıt ücreti zammı öncesi Gürcistan'a telefon akını: Tiflis'e cep telefonu seferleri patladı
Kayıt ücreti zammı öncesi Gürcistan'a telefon akını: Tiflis'e cep telefonu seferleri patladı
iPhone fiyatlarında Türkiye ile Gürcistan arasındaki 10 bin liralık fark, ülkede telefon turizmi başlattı. Ancak yılbaşından sonra kayıt ücretlerine gelecek... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T08:03+0300
2022-12-20T08:03+0300
2022-12-20T08:03+0300
ekonomi
türkiye
gürcistan
iphone
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Türkiye’de 44 bin lira olan iPhone 14 Pro Max 256 GB modeli Gürcistan’da 34 bin liraya satın alınabiliyor. Durum böyle olunca binlerce kişi, hem Gürcistan’ı görmek hem de ucuz telefon almak için âdeta ülkeye akın ediyor. Türkiye gazetesinin haberine göre yol masrafı, Tax Free vergi düşümü ve kayıt ücreti ödendiğinde 45 bin liralık iPhone, Türkiye’ye 37 bin liraya geliyor. Kısacası 8 bin lira bir kâr ile ülkeye dönmek mümkün. Ancak yılbaşından sonra telefonlardan alınan pasaport kayıt ücretine yüzde 120 civarında zam geliyor. Dolayısıyla Gürcistan’dan telefon almak cazip olmaktan çıkacak. iPhone alıcıları ise son günleri değerlendirmek için ellerini sıkı tutuyor.Bugüne kadar binlerce kişinin telefon almak için gittiği ülkede daha önce yılda 450 bin adetlik telefon satılırken, son 1 yılda ise 1 milyondan fazla iPhone satışı gerçekleştiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221128/turkiyeden-gurcistana-ucuz-telefon-akini-15-bin-lira-fiyat-farki-cikinca-kuyruk-olustu--1063908608.html
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türkiye, gürcistan, iphone
türkiye, gürcistan, iphone
Kayıt ücreti zammı öncesi Gürcistan'a telefon akını: Tiflis'e cep telefonu seferleri patladı
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iPhone fiyatlarında Türkiye ile Gürcistan arasındaki 10 bin liralık fark, ülkede telefon turizmi başlattı. Ancak yılbaşından sonra kayıt ücretlerine gelecek zam, Gürcistan’ı cazip pozisyonundan çıkaracak. Bu nedenle vatandaşlar son günleri değerlendirmek için hızlı hareket ediyor.
Türkiye’de 44 bin lira olan iPhone 14 Pro Max 256 GB modeli Gürcistan’da 34 bin liraya satın alınabiliyor. Durum böyle olunca binlerce kişi, hem Gürcistan’ı görmek hem de ucuz telefon almak için âdeta ülkeye akın ediyor.
Türkiye gazetesinin haberine
göre yol masrafı, Tax Free vergi düşümü ve kayıt ücreti ödendiğinde 45 bin liralık iPhone, Türkiye’ye 37 bin liraya geliyor. Kısacası 8 bin lira bir kâr ile ülkeye dönmek mümkün. Ancak yılbaşından sonra telefonlardan alınan pasaport kayıt ücretine yüzde 120 civarında zam geliyor. Dolayısıyla Gürcistan’dan telefon almak cazip olmaktan çıkacak. iPhone alıcıları ise son günleri değerlendirmek için ellerini sıkı tutuyor.
Bugüne kadar binlerce kişinin telefon almak için gittiği ülkede daha önce yılda 450 bin adetlik telefon satılırken, son 1 yılda ise 1 milyondan fazla iPhone satışı gerçekleştiği belirtildi.