https://sputniknews.com.tr/20221220/kagithanede-bir-kadini-taciz-eden-ve-kendilerini-uyaran-kisiyi-de-bicaklayan-iki-zanli-tutuklandi-1064800329.html
Kağıthane'de bir kadını taciz eden ve kendilerini uyaran kişiyi de bıçaklayan iki zanlı tutuklandı
Kağıthane'de bir kadını taciz eden ve kendilerini uyaran kişiyi de bıçaklayan iki zanlı tutuklandı
Kağıthane'de bir kadını taciz ve darbettikleri, kendilerini uyaran kişiyi de bıçakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T19:22+0300
2022-12-20T19:22+0300
2022-12-20T19:22+0300
türkiye
taciz
kadına yönelik taciz
saldırı
kağıthane
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Alınan bilgiye göre, Kağıthane Devlet Hastanesi'nde 6 Aralık'ta tedavi olduktan sonra aracıyla evine dönen Olgun Ş, Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi Yamaç Sokak'ta iki kişinin sözlü tacizde bulundukları kadını darbettiklerini görmesi üzerine duruma tepki gösterdi.Bunun üzerine aracının lastiklerini bıçakla patlattıkları Olgun Ş'yi bıçakla yaralayan zanlılar, daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, olay yeri çevresinde ve zanlıların kaçış yaptığı güzergahtaki 58 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı.İncelemelerin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler Müjdat G. (18) ve Cevdet O. (20) gözaltına alındı.Şüphelilerden Müjdat G'nin çeşitli suçlardan 4, Cevdet O'nun ise 7 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
türkiye
kağıthane
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taciz, kadına yönelik taciz, saldırı, kağıthane
taciz, kadına yönelik taciz, saldırı, kağıthane
Kağıthane'de bir kadını taciz eden ve kendilerini uyaran kişiyi de bıçaklayan iki zanlı tutuklandı
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Kağıthane'de bir kadını taciz ve darbettikleri, kendilerini uyaran kişiyi de bıçakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Müjdat G'nin çeşitli suçlardan 4, Cevdet O'nun ise 7 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, Kağıthane Devlet Hastanesi'nde 6 Aralık'ta tedavi olduktan sonra aracıyla evine dönen Olgun Ş, Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi Yamaç Sokak'ta iki kişinin sözlü tacizde bulundukları kadını darbettiklerini görmesi üzerine duruma tepki gösterdi.
Bunun üzerine aracının lastiklerini bıçakla patlattıkları Olgun Ş'yi bıçakla yaralayan zanlılar, daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, olay yeri çevresinde ve zanlıların kaçış yaptığı güzergahtaki 58 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı.
İncelemelerin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler Müjdat G. (18) ve Cevdet O. (20) gözaltına alındı.
Şüphelilerden Müjdat G'nin çeşitli suçlardan 4, Cevdet O'nun ise 7 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.