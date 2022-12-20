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https://sputniknews.com.tr/20221220/italyada-apdeki-yolsuzluk-sorusturmasinda-adi-gecen-eski-vekilin-esi-icin-iade-karari-cikti-1064773434.html
İtalya'da AP'deki yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski vekilin eşi için iade kararı çıktı
İtalya'da AP'deki yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski vekilin eşi için iade kararı çıktı
İtalyan mahkemesi, Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski AP parlamenteri Antonio Panzeri'nin eşi Maria Dolores Colleoni için... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T01:32+0300
2022-12-20T01:39+0300
ap
dünya
rüşvet
yolsuzluk
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İtalyan basınındaki haberlere göre, Belçikalı makamların yürüttüğü AP bağlantılı yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasının odağındaki isim olan eski parlamenter İtalyan Antonio Panzeri'nin eşi Colleoni ve kızı Silvia Panzeri de suç ortaklığı, komplo, kara para aklama şüphesiyle İtalya'da sorgulanıyor ve Belçika'ya iadeleri söz konusu.Belçikalı makamların verdiği bilgiler doğrultusunda 10 Aralık'tan bu yana İtalyan güvenlik güçlerince ev hapsinde tutulan Colleoni, bugün Brescia kentindeki temyiz mahkemesinde hakkındaki iade talebinin değerlendirilmesi için hakim karşısına çıktı.Colleoni’nin, savunması sırasında Belçika'daki soruşturmada gündeme gelen ailecek 100 bin euroluk tatil yaptıkları iddialarına değinerek, 'hiç 100 bin euro değerinde tatil yapmadıklarını' ve 'eşinin işlerine dair pek bilgisi olmadığını' dile getirdiği aktarıldı.Mahkeme heyeti, Belçika makamlarının Colleoni için yaptığı iade talebini kabul etti.Colleoni'nin avukatlarının ise bu karara itiraz edeceği belirtildi.Mahkemenin yarın da Antonio Panzeri'nin kızı Silvia hakkındaki iade talebini görüşeceği bildirildi.Öte yandan, İtalya'nın La Stampa gazetesinde çıkan haberlerde de AB Komisyonu'nun göç, içişleri ve vatandaşlık politikalarından sorumlu eski üyesi Yunan Dimitris Avramopoulos'un da adının yolsuzluk soruşturmasında geçtiği ifade edildi.Habere göre, Avramopoulos, Antonio Panzeri'nin kurucusu olduğu 'Fight Impunity' isimli sivil toplum kuruluşu üzerinden konferanslara katılması ve yayınlar yapması amacıyla 1 Şubat 2021 - 1 Şubat 2022 döneminde yaklaşık 60 bin euroluk ödenek aldı.Gazetenin haberinde, AB Komisyonu'nun, iddiaların ardından Avramopoulos'un, Panzeri'nin STK'si ile bağlantısına ilişkin iç soruşturma başlattığı da kaydedildi.- Belçika'daki soruşturmaBelçikalı makamların yürüttüğü AP bağlantılı yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde 9 Aralık'ta çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon euro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan kişilerin, AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.Bu kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar ise iddiaları reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221219/apnin-rusvet-ithamiyla-iliskileri-askiya-aldigi-katar-abye-gaz-tedarikimiz-sekteye-ugrar-1064768484.html
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ap, rüşvet, yolsuzluk
ap, rüşvet, yolsuzluk

İtalya'da AP'deki yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski vekilin eşi için iade kararı çıktı

01:32 20.12.2022 (güncellendi: 01:39 20.12.2022)
© AP Photo / Jean-Francois BadiasAvrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği
Avrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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İtalyan mahkemesi, Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski AP parlamenteri Antonio Panzeri'nin eşi Maria Dolores Colleoni için Belçika makamlarının yaptığı iade talebini kabul etti.
İtalyan basınındaki haberlere göre, Belçikalı makamların yürüttüğü AP bağlantılı yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasının odağındaki isim olan eski parlamenter İtalyan Antonio Panzeri'nin eşi Colleoni ve kızı Silvia Panzeri de suç ortaklığı, komplo, kara para aklama şüphesiyle İtalya'da sorgulanıyor ve Belçika'ya iadeleri söz konusu.
Belçikalı makamların verdiği bilgiler doğrultusunda 10 Aralık'tan bu yana İtalyan güvenlik güçlerince ev hapsinde tutulan Colleoni, bugün Brescia kentindeki temyiz mahkemesinde hakkındaki iade talebinin değerlendirilmesi için hakim karşısına çıktı.
Colleoni’nin, savunması sırasında Belçika'daki soruşturmada gündeme gelen ailecek 100 bin euroluk tatil yaptıkları iddialarına değinerek, 'hiç 100 bin euro değerinde tatil yapmadıklarını' ve 'eşinin işlerine dair pek bilgisi olmadığını' dile getirdiği aktarıldı.
Mahkeme heyeti, Belçika makamlarının Colleoni için yaptığı iade talebini kabul etti.
Colleoni'nin avukatlarının ise bu karara itiraz edeceği belirtildi.
Mahkemenin yarın da Antonio Panzeri'nin kızı Silvia hakkındaki iade talebini görüşeceği bildirildi.
Öte yandan, İtalya'nın La Stampa gazetesinde çıkan haberlerde de AB Komisyonu'nun göç, içişleri ve vatandaşlık politikalarından sorumlu eski üyesi Yunan Dimitris Avramopoulos'un da adının yolsuzluk soruşturmasında geçtiği ifade edildi.
Habere göre, Avramopoulos, Antonio Panzeri'nin kurucusu olduğu 'Fight Impunity' isimli sivil toplum kuruluşu üzerinden konferanslara katılması ve yayınlar yapması amacıyla 1 Şubat 2021 - 1 Şubat 2022 döneminde yaklaşık 60 bin euroluk ödenek aldı.
Gazetenin haberinde, AB Komisyonu'nun, iddiaların ardından Avramopoulos'un, Panzeri'nin STK'si ile bağlantısına ilişkin iç soruşturma başlattığı da kaydedildi.
- Belçika'daki soruşturma
Belçikalı makamların yürüttüğü AP bağlantılı yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde 9 Aralık'ta çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon euro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan kişilerin, AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.
Bu kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar ise iddiaları reddetmişti.
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