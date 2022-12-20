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İsveç Adalet Bakanı: Hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkeyiz
İsveç Adalet Bakanı: Hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkeyiz
İsveç Adalet Bakanı Strömmer, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-20T14:03+0300
dünya
isveç
fetö
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İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, devlet televizyonu SVT'ye FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden Yargıtay kararını değerlendirdi.Yargıtayın kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyen Strömmer, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var. Yargıtay kararını verdi, şimdi bakanlar kurulu dava hakkında karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtilmişti.Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221219/isvecte-yasayan-feto-firarisi-bulent-kenesin-turkiyeye-iadesi-reddedildi-1064751666.html
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isveç, fetö, bülent keneş
isveç, fetö, bülent keneş

İsveç Adalet Bakanı: Hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkeyiz

14:03 20.12.2022
© AFP 2022 / CHRISTINE OLSSONİsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer
İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / CHRISTINE OLSSON
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İsveç Adalet Bakanı Strömmer, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini söyledi.
İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, devlet televizyonu SVT'ye FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden Yargıtay kararını değerlendirdi.
Yargıtayın kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyen Strömmer, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var. Yargıtay kararını verdi, şimdi bakanlar kurulu dava hakkında karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtilmişti.
Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.
Bülent Keneş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
TÜRKİYE
İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi reddedildi
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