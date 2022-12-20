https://sputniknews.com.tr/20221220/isvec-adalet-bakani-hukukun-ustunluguyle-yonetilen-bir-ulkeyiz-1064787936.html

İsveç Adalet Bakanı: Hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkeyiz

İsveç Adalet Bakanı: Hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkeyiz

İsveç Adalet Bakanı Strömmer, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

isveç

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bülent keneş

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İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, devlet televizyonu SVT'ye FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden Yargıtay kararını değerlendirdi.Yargıtayın kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyen Strömmer, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var. Yargıtay kararını verdi, şimdi bakanlar kurulu dava hakkında karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtilmişti.Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221219/isvecte-yasayan-feto-firarisi-bulent-kenesin-turkiyeye-iadesi-reddedildi-1064751666.html

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