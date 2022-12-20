https://sputniknews.com.tr/20221220/istanbulda-tramvay-direge-carpti-4-yarali-1064788914.html

İstanbul'da tramvay direğe çarptı: 4 yaralı

İstanbul'da tramvay direğe çarptı: 4 yaralı

İstanbul Kabataş'ta tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T14:41+0300

2022-12-20T14:41+0300

2022-12-20T14:41+0300

yaşam

istanbul

tramvay

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T1 Kabataş-Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda raydan çıkıp direğe çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı.AA'nın haberine göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı Kabataş İstasyonu mevkisinde raydan çıkarak direğe çarptı.Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

istanbul

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istanbul, tramvay