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İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye yağdı
İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye yağdı
İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri’nin belli mahallelerinde görüldü. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T06:01+0300
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türkiye
kar yağışı
kar
silivri
istanbul
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Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.Kar yağışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
türkiye
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kar yağışı, kar, silivri, istanbul
kar yağışı, kar, silivri, istanbul

İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye yağdı

06:01 20.12.2022 (güncellendi: 06:03 20.12.2022)
© İHASilivri kar
Silivri kar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© İHA
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İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri’nin belli mahallelerinde görüldü.
Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.
Kar yağışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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