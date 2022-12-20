https://sputniknews.com.tr/20221220/istanbulda-mevsimin-ilk-kari-silivriye-dustu--1064775391.html
İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye yağdı
İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye yağdı
İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri’nin belli mahallelerinde görüldü. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T06:01+0300
2022-12-20T06:01+0300
2022-12-20T06:03+0300
türkiye
kar yağışı
kar
silivri
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064775246_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8758c018c81622f4ec6aae78676df1e6.jpg
Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.Kar yağışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
türkiye
silivri
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064775246_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b38d4888268c2798d8c22329848a41d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kar yağışı, kar, silivri, istanbul
kar yağışı, kar, silivri, istanbul
İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye yağdı
06:01 20.12.2022 (güncellendi: 06:03 20.12.2022) Abone ol
İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri’nin belli mahallelerinde görüldü.
Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.
Kar yağışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.