https://sputniknews.com.tr/20221220/ispanyada-anayasa-mahkemesi-ulke-tarihinde-ilk-defa-bir-yasa-tasarisini-bloke-etti-1064775091.html

İspanya'da Anayasa Mahkemesi, ülke tarihinde ilk defa bir yasa tasarısını bloke etti

İspanya'da Anayasa Mahkemesi, ülke tarihinde ilk defa bir yasa tasarısını bloke etti

İspanya'da Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde değişiklik öngören yasa tasarıyla ilgili... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T05:29+0300

2022-12-20T05:29+0300

2022-12-20T05:29+0300

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anayasa mahkemesi

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İspanya'da muhalefetteki sağcı partilerin itirazını görüşmeyi kabul eden Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile kendi üyelerinin seçiminde değişiklik yapmak isteyen sol koalisyon hükümetinin yasa tasarısını Senato'daki oylamadan önce askıya aldı.Anayasa Mahkemesi'nin normal süresinden çok daha kısa sürede toplanıp 5'e karşı 6 oyla aldığı ve parlamentodaki oylama süreci sona ermeyen bir yasa tasarısını bloke etmesinden dolayı ilk olan karar, İspanya'da devlet kurumları arasında krize yol açarak, hukuk devleti ve demokrasi tartışmalarını başlattı.Ülkedeki azınlık sol koalisyon hükümetinin 15 Aralık'ta mecliste onaylattığı Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin seçiminde değişiklik öngören yasa tasarısı, sağcı partilerin itirazını görüşmeyi oylayarak kabul eden Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla otomatik olarak askıya alınarak, 22 Aralık'ta Senato'da yapılması gereken oylama durduruldu.Mahkeme, hükümetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos partilerinin sunduğu, Anayasa Mahkemesinin iki üyesinin (biri mahkeme başkanı) görev süreleri dolmalarından dolayı bu kararı alma yetkileri olmadığı gerekçesiyle oylama dışında tutulmaları talebini reddetti.Diğer yandan İspanyol basını, Anayasa Mahkemesinin 10 saatten fazla süren toplantısı sonrasında aldığı kararı, ülke tarihinde ilk kez bir yasa tasarısının askıya alınmasından dolayı 'tarihi' ve 'siyasi deprem' olarak yorumladı.

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