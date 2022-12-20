‘İran’ın Ortadoğu için önce Suudi Arabistan’ın kapısını çalması gerekiyor’

“Macron, göreve geldiği günden bu yana Ortadoğu’da daha aktif rol almaya çalışıyor. Bir süre Fransa dışarıda kaldı fakat Macron, Lübnan’dan başlayarak tersine çevirdi. Şimdi de aynı girişimi devam ettiriyor. P5+1 ülkeleri arasındaki nükleer pazarlıklarda bir yere varılmış değil. İran aslında birtakım olasılıklar olduğunu ifade ediyor ama yakınlaşma sağlanabilmiş değil. Burada kendi enerji zorluklarını düşünen AB İran’a daha anlayışla yaklaşılması gerektiğini düşünse de ABD’nin de ikna edilmesi gerekiyor. ABD ile İran arasında bu nükleer kriz çözülürse Avrupa açısından bir rahatlama olacak. Rusya’ya karşı alternatif yaratma açısından rahatlama olacak. Avrupa ile İran arasında daima bir gerginlik oldu. İran’ın birçok ülkeyle ilişkisinde yeni bir denge oluşacak gibi. En azından bu konuda bir iradenin olduğunu düşünüyorum. ABD, İngiltere ve İsrail İran’da daha aktif. Avrupalıların şu anda böyle bir lüksü yok. Sadece insan haklarıyla ilgili çıkışlarda bulunabilir. İran’ı bir devlet olarak karşılarına alacakları durumda değiller. Avrupalıların bu nedenle umurlarında değil demeyeceğim ama aktif olmadıklarını düşünüyorum. Suriye’nin davet edilmemesi durumu var. Arap basınında ‘Türkiye’yi bile davet etti ama Suriye neden edilmedi’ gibi şeyler yer aldı. İran ile bugüne kadar geliştirdiği ilişkiler ya da hala kendi içinde yaşadığı sorunlar nedeniyle mi diye sorarak bunu da ortaya koymuşlar.”