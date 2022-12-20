Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221220/ingiltere-krali-3-charlesin-yer-aldigi-banknotlar-ilk-kez-gorucuye-cikti-1064785198.html
İngiltere Kralı 3. Charles'ın yer aldığı banknotlar ilk kez görücüye çıktı
İngiltere Kralı 3. Charles'ın yer aldığı banknotlar ilk kez görücüye çıktı
İngiltere Merkez Bankası, Kral 3. Charles'ın resminin yer aldığı banknotları ilk kez paylaştı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T12:54+0300
2022-12-20T12:54+0300
multimedya
fotoğraf
ingiltere
kral charles
banknot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064784159_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b45feddd9da69d5a0560ff9ff98af94d.jpg
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064784159_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_6c2175cb5849c53c0ac85cdd647820c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, ingiltere, kral charles, banknot, фото
fotoğraf, ingiltere, kral charles, banknot, фото

İngiltere Kralı 3. Charles'ın yer aldığı banknotlar ilk kez görücüye çıktı

12:54 20.12.2022
Abone olTelegram
İngiltere Merkez Bankası, Kral 3. Charles'ın resminin yer aldığı banknotları ilk kez paylaştı.
© İHAİngiltere Kralı 3. Charles'ın resminin kullanıldığı banknotlar, İngiltere Merkez Bankası tarafından ilk kez görücüye çıktı. Kral Charles'ın yer aldığı banknotların kullanılmaya başlanmasının ardından eski banknotların da geçerli olacağı belirtildi.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın resminin kullanıldığı banknotlar, İngiltere Merkez Bankası tarafından ilk kez görücüye çıktı. Kral Charles'ın yer aldığı banknotların kullanılmaya başlanmasının ardından eski banknotların da geçerli olacağı belirtildi. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA
İngiltere Kralı 3. Charles'ın resminin kullanıldığı banknotlar, İngiltere Merkez Bankası tarafından ilk kez görücüye çıktı. Kral Charles'ın yer aldığı banknotların kullanılmaya başlanmasının ardından eski banknotların da geçerli olacağı belirtildi.
© İHAİngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yeni banknotlar hakkında yaptığı açıklamada, 'önemli an nedeniyle gurur duyduğunu' söyledi. Yalnızca 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar şeklinde hazırlanan yeni tasarımların 2024 yılı ortalarında tedavüle girmesi bekleniyor.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yeni banknotlar hakkında yaptığı açıklamada, 'önemli an nedeniyle gurur duyduğunu' söyledi. Yalnızca 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar şeklinde hazırlanan yeni tasarımların 2024 yılı ortalarında tedavüle girmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yeni banknotlar hakkında yaptığı açıklamada, 'önemli an nedeniyle gurur duyduğunu' söyledi. Yalnızca 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar şeklinde hazırlanan yeni tasarımların 2024 yılı ortalarında tedavüle girmesi bekleniyor.
© İHAKral 3. Charles'ın bulunduğu 50 penilik madeni paralar ülke genelindeki postaneler aracılığıyla daha önce dolaşıma girmişti.
Kral 3. Charles'ın bulunduğu 50 penilik madeni paralar ülke genelindeki postaneler aracılığıyla daha önce dolaşıma girmişti. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA
Kral 3. Charles'ın bulunduğu 50 penilik madeni paralar ülke genelindeki postaneler aracılığıyla daha önce dolaşıma girmişti.
© İHA8 Eylül'de hayatını kaybeden ve İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından dolaşıma sokulan banknotlarda bulunan ilk ve tek hükümdar olmuştu.
8 Eylül'de hayatını kaybeden ve İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından dolaşıma sokulan banknotlarda bulunan ilk ve tek hükümdar olmuştu. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA
8 Eylül'de hayatını kaybeden ve İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından dolaşıma sokulan banknotlarda bulunan ilk ve tek hükümdar olmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала