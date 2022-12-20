İngiltere Kralı 3. Charles'ın yer aldığı banknotlar ilk kez görücüye çıktı

© İHAİngiltere Kralı 3. Charles'ın resminin kullanıldığı banknotlar, İngiltere Merkez Bankası tarafından ilk kez görücüye çıktı. Kral Charles'ın yer aldığı banknotların kullanılmaya başlanmasının ardından eski banknotların da geçerli olacağı belirtildi.
1/4
© İHA
İngiltere Kralı 3. Charles'ın resminin kullanıldığı banknotlar, İngiltere Merkez Bankası tarafından ilk kez görücüye çıktı. Kral Charles'ın yer aldığı banknotların kullanılmaya başlanmasının ardından eski banknotların da geçerli olacağı belirtildi.
© İHAİngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yeni banknotlar hakkında yaptığı açıklamada, 'önemli an nedeniyle gurur duyduğunu' söyledi. Yalnızca 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar şeklinde hazırlanan yeni tasarımların 2024 yılı ortalarında tedavüle girmesi bekleniyor.
2/4
© İHA
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yeni banknotlar hakkında yaptığı açıklamada, 'önemli an nedeniyle gurur duyduğunu' söyledi. Yalnızca 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar şeklinde hazırlanan yeni tasarımların 2024 yılı ortalarında tedavüle girmesi bekleniyor.
© İHAKral 3. Charles'ın bulunduğu 50 penilik madeni paralar ülke genelindeki postaneler aracılığıyla daha önce dolaşıma girmişti.
3/4
© İHA
Kral 3. Charles'ın bulunduğu 50 penilik madeni paralar ülke genelindeki postaneler aracılığıyla daha önce dolaşıma girmişti.
© İHA8 Eylül'de hayatını kaybeden ve İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından dolaşıma sokulan banknotlarda bulunan ilk ve tek hükümdar olmuştu.
4/4
© İHA
8 Eylül'de hayatını kaybeden ve İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından dolaşıma sokulan banknotlarda bulunan ilk ve tek hükümdar olmuştu.