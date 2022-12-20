https://sputniknews.com.tr/20221220/imamogludan-cumhurbaskanligi-adayligi-aciklamasi-takimin-sahaya-cikarabilecegi-bir-oyuncusuyum-1064779917.html

İmamoğlu'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: 'Takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum'

İmamoğlu'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: 'Takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum. Bu net" açıklamasında... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T11:25+0300

2022-12-20T11:25+0300

2022-12-20T11:25+0300

politika

cumhurbaşkanlığı

aday

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064639048_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e6a2cc7f42ef198a7b63ae17116651f8.jpg

"Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik şu değerlendirmede bulundu:"Fatih Bey, ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette. Ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyunu sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Ve işin güzeli bugün bizim takımda oyuna girmeye ve sonucu değiştirmeye aday, o kapasitede pek çok oyuncu var artık. Dün sayamazdınız bu oyuncuları bugün ise pek çok oyuncumuz var rakibe gol atabilecek. Bu zenginlik artık muhalefet tarafında var. Tek seçeneğe mahkum olan iktidar tarafı artık muhalefet değil. Benim söylemek istediğim ise şu. Rakibin oyuna girme ve skoru değiştirme gücüne sahip oyuncularından biri maç öncesi yolda, maça gelirken ve üstelik oyuna girip girmeyeceği bile belli değilken sakatlamasınlar. Yolda otomobille çarpıp oyun dışı bırakmayı içlerine sindiriyorlar mı, sindiremiyorlar mı bunu söylesinler! Rakibin bir oyuncusunu, saha dışında sakatlayıp oyun dışı bırakmayı doğru buluyorlar mı, bulmuyorlar mı bunu açıkça halka anlatsınlar. Mertçe bir mücadele istiyorlar mı, istemiyorlar mı ben bunu merak ediyorum. Tam fikirlerini duymak istiyorum... Yoksa tabii ki, kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum. Bu net."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanlığı, aday