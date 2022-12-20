https://sputniknews.com.tr/20221220/ikiz-kardesler-yonetiyordu-izmirde-37-milyonluk-yasadisi-bahis-operasyonu-1064782497.html

Çetenin lideri genç ikiz kardeşler: İzmir’de 37 milyonluk yasadışı bahis operasyonu

Çetenin lideri genç ikiz kardeşler: İzmir’de 37 milyonluk yasadışı bahis operasyonu

İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. İkiz kardeşler tarafından yönetilen bahis... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T12:10+0300

2022-12-20T12:10+0300

2022-12-20T12:11+0300

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Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce bir çalışma başlattı.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre başlatılan çalışmada, emniyet güçleri yasa dışı bir şebekeyle karşılaştı.Yapılan 2 aylık teknik çalışmada, şebekenin ikiz kardeşler tarafından yönetildiği tespit edildi. Şebekenin para akışını takibe alan polis önemli bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgiler ve delillere göre, şebeke yasa dışı bahisteki paralarla, işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para üzerinden hesaplar açtı.Ardından kurdukları paravan şirketler üzerinden para transferleri yaptı. Ardından suçtan elde edilen paraları Türkiye’de temsilciliği bulunmayan banka ve ödeme merkezlerine aktardı.Takibe alınan para akışında, şebekenin 37 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.Çalışmada şüphelilerin tek tek adresleri tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri paralarla rezidanslarda lüks yaşam sürdükleri görüldü.Elde edilen delil ve bilgilerin ardından operasyon için bu sabah operasyon başlatıldı. İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi yakalandı.Düzenlenen operasyonda şebekeyi yöneten ikizlerden biri yakalandı. Diğer ikiz kardeşin bir suç şebekesini yönetmek için Makedonya’da olduğu belirlendi.Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; 331 bin lira, 1 adet para sayma makinesi, 175 adet başkalarına ait banka kartı, 43 adet telefon, 10 adet laptop, 2 adet tablet, 2 adet usb bellek ve 1 içimlik esrar maddesi ele geçirilmiş, ayrıca şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks bir otomobile el konuldu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

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