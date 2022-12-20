https://sputniknews.com.tr/20221220/fatih-terim-iyi-bir-teklif-ve-guzel-proje-olmasi-halinde-teknik-direktorluge-geri-donmeye-hazirim-1064813127.html

Fatih Terim: İyi bir teklif ve güzel proje olması halinde (teknik direktörlüğe) geri dönmeye hazırım

Fatih Terim: İyi bir teklif ve güzel proje olması halinde (teknik direktörlüğe) geri dönmeye hazırım

Teknik direktör Fatih Terim, sadece İtalya'dan değil, iyi bir teklif ve güzel bir proje olması halinde kulübeye geri dönmeye hazır olduğunu belirtti. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T23:55+0300

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spor

fatih terim

italya

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Deneyimli teknik adam, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun internet sitesinde yayınlanan röportajında, yıldız futbolculardan, İtalya Birinci Futbol Ligi'ne (Serie A) ve teknik direktörlük kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi'yi öven Terim, "İlk sırada Messi geliyor, sonra Messi, sonra Messi ve diğerleri. (Diego Armando) Maradona çok büyük bir oyuncuydu, Ronaldo da çok güçlü ama Messi'yi beğeniyorum. İsterse sahada her şeyi yapabilir." dedi.Terim, Türkiye'de çalışan İtalyan teknik direktörlerin sorulması üzerine, "Hepsi içinde en iyi iş çıkaran (Vincenzo) Montella ve böyle iyi iş çıkarmaya devam edecek. (Andrea) Pirlo ve (Francesco) Farioli'yi de beğeniyorum." yanıtını verdi.Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin bu sene takımıyla gösterdiği performanstan dolayı onun adına mutlu olduğunu ifade eden Terim, "O benim büyük dostum. Ona sevgim ve saygım var. Bu yıl çok güçlüler ve umuyorum ki sonuna kadar götürebilirler ve kazanırlar. Şampiyonluk mücadelesinde Napoli’yi tutuyorum. Floransa benim ikinci evim, Milan'da da çalıştım ama Napoli'yi destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.Terim, üç İtalyan takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam ettiğini anımsatarak, "Bazıları, İstanbul'daki finale gelebilir. Umarım Spalletti ile Napoli gelir." dedi.Kulübeye geri dönme fikrini kapatıp kapatmadığı sorulan Terim, "Bilmiyorum. Sadece İtalya'ya değil, iyi bir teklif ve güzel proje olması halinde (teknik direktörlüğe) geri dönmeye hazırım. Diğer şeyler beni ilgilendirmiyor." yanıtını verdi.

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fatih terim, italya