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Eyüpsultan'da trafikte çatışma: Bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
Eyüpsultan'da trafikte çatışma: Bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
Eyüpsultan’da cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobildeki şüpheliler birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Çıkan silahlı çatışma sonucunda 1 kişi... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T04:48+0300
2022-12-20T04:48+0300
türkiye
eyüpsultan
otomobil
silahlı kavga
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İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks otomobile başka bir otomobilden silahlı saldırı gerçekleştirildi. Otomobildekilerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Olay, saat 00.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Selim Caddesi'nden Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne doğru seyir halindeki otomobile başka bir otomobilden ateş açıldı.Otomobildekilerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Olayda, M.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunan ekipler, her iki otomobilde de çok sayıda mermi isabeti olduğunu ve çatışmada uzun namlulu silahların da kullanıldığını tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
türkiye
eyüpsultan
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eyüpsultan, otomobil, silahlı kavga
eyüpsultan, otomobil, silahlı kavga

Eyüpsultan'da trafikte çatışma: Bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

04:48 20.12.2022
© İHAEyüpsultan'da silahlı kavga
Eyüpsultan'da silahlı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© İHA
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Eyüpsultan’da cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobildeki şüpheliler birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Çıkan silahlı çatışma sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks otomobile başka bir otomobilden silahlı saldırı gerçekleştirildi. Otomobildekilerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Selim Caddesi'nden Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne doğru seyir halindeki otomobile başka bir otomobilden ateş açıldı.
Otomobildekilerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Olayda, M.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunan ekipler, her iki otomobilde de çok sayıda mermi isabeti olduğunu ve çatışmada uzun namlulu silahların da kullanıldığını tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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