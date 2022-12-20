https://sputniknews.com.tr/20221220/estonya-cumhurbaskani-rus-okullarinin-estonya-diline-gecisi-planini-onayladi-1064806655.html

Estonya Cumhurbaşkanı, Rus okullarının Estonya diline geçişi planını onayladı

Estonya Cumhurbaşkanı, Rus okullarının Estonya diline geçişi planını onayladı

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, ülkedeki Rus okulların Estonca eğitime geçişine ilişkin yasa değişikliğini onayladı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T21:45+0300

2022-12-20T21:45+0300

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Estonya Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, “Güncellenen yasaya göre, 2024/2025 eğitim yılında anaokulları ve ilk öğretim okullarının 1 ve 4. sınıfları Estonca eğitime geçiş yapacak” denildi.1 Ağustos 2023'ten itibaren, eğitim kurumu yöneticilerinin C1 seviyesinde Estonca dilini bilmeleri gerekiyor. Öğretmenler ve yardımcı uzmanlar için Estonca dili yeterlilik şartı 1 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli olacak.Şu anda, Estonya nüfusunun yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan ve Rusça konuşan vatandaşların çocuklarının hala 9. sınıfa kadar ulusal azınlık okullarında kendi ana dillerinde eğitim alma hakları bulunuyor. Üst sınıflarda derslerin yüzde 60'ından fazlası devlet dilinde ve yaklaşık yüzde 40'ı Rusça olarak öğretiliyor.Kasım 2021'de Estonya Rus Okulu temsilcileri, AGİT Ulusal Azınlık Hakları Yüksek Komiserliği temsilcileriyle bir araya gelerek, Rusça eğitim ile ilgili durumun yerinde izlenmesini sağlamak için AGİT'in daimi misyonlarının Estonya ve Letonya'da tekrar görevlendirilmesini önermişti. AGİT Yüksek Komiserliği temsilcileri, tüm bilgilerin Yüksek Komiserin bilgisine sunulacağı sözü vermişti. Taraflar sürekli işbirliği ve çalışmalar için gerekli olan bilgi alışverişi konusunda anlaşmıştı.

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