Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/estonya-cumhurbaskani-rus-okullarinin-estonya-diline-gecisi-planini-onayladi-1064806655.html
Estonya Cumhurbaşkanı, Rus okullarının Estonya diline geçişi planını onayladı
Estonya Cumhurbaşkanı, Rus okullarının Estonya diline geçişi planını onayladı
Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, ülkedeki Rus okulların Estonca eğitime geçişine ilişkin yasa değişikliğini onayladı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T21:45+0300
2022-12-20T21:46+0300
ukrayna krizi
estonya
rusya
rusça
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064806707_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_78767ea2cb03663282bdcc46855cb351.jpg
Estonya Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, “Güncellenen yasaya göre, 2024/2025 eğitim yılında anaokulları ve ilk öğretim okullarının 1 ve 4. sınıfları Estonca eğitime geçiş yapacak” denildi.1 Ağustos 2023'ten itibaren, eğitim kurumu yöneticilerinin C1 seviyesinde Estonca dilini bilmeleri gerekiyor. Öğretmenler ve yardımcı uzmanlar için Estonca dili yeterlilik şartı 1 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli olacak.Şu anda, Estonya nüfusunun yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan ve Rusça konuşan vatandaşların çocuklarının hala 9. sınıfa kadar ulusal azınlık okullarında kendi ana dillerinde eğitim alma hakları bulunuyor. Üst sınıflarda derslerin yüzde 60'ından fazlası devlet dilinde ve yaklaşık yüzde 40'ı Rusça olarak öğretiliyor.Kasım 2021'de Estonya Rus Okulu temsilcileri, AGİT Ulusal Azınlık Hakları Yüksek Komiserliği temsilcileriyle bir araya gelerek, Rusça eğitim ile ilgili durumun yerinde izlenmesini sağlamak için AGİT'in daimi misyonlarının Estonya ve Letonya'da tekrar görevlendirilmesini önermişti. AGİT Yüksek Komiserliği temsilcileri, tüm bilgilerin Yüksek Komiserin bilgisine sunulacağı sözü vermişti. Taraflar sürekli işbirliği ve çalışmalar için gerekli olan bilgi alışverişi konusunda anlaşmıştı.
estonya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064806707_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_623b0589df625fbc4628dd6671bbe79c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
estonya, rusya, rusça
estonya, rusya, rusça

Estonya Cumhurbaşkanı, Rus okullarının Estonya diline geçişi planını onayladı

21:45 20.12.2022 (güncellendi: 21:46 20.12.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinRus okulları
Rus okulları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, ülkedeki Rus okulların Estonca eğitime geçişine ilişkin yasa değişikliğini onayladı.
Estonya Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, “Güncellenen yasaya göre, 2024/2025 eğitim yılında anaokulları ve ilk öğretim okullarının 1 ve 4. sınıfları Estonca eğitime geçiş yapacak” denildi.
1 Ağustos 2023'ten itibaren, eğitim kurumu yöneticilerinin C1 seviyesinde Estonca dilini bilmeleri gerekiyor. Öğretmenler ve yardımcı uzmanlar için Estonca dili yeterlilik şartı 1 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli olacak.
Şu anda, Estonya nüfusunun yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan ve Rusça konuşan vatandaşların çocuklarının hala 9. sınıfa kadar ulusal azınlık okullarında kendi ana dillerinde eğitim alma hakları bulunuyor. Üst sınıflarda derslerin yüzde 60'ından fazlası devlet dilinde ve yaklaşık yüzde 40'ı Rusça olarak öğretiliyor.
Kasım 2021'de Estonya Rus Okulu temsilcileri, AGİT Ulusal Azınlık Hakları Yüksek Komiserliği temsilcileriyle bir araya gelerek, Rusça eğitim ile ilgili durumun yerinde izlenmesini sağlamak için AGİT'in daimi misyonlarının Estonya ve Letonya'da tekrar görevlendirilmesini önermişti. AGİT Yüksek Komiserliği temsilcileri, tüm bilgilerin Yüksek Komiserin bilgisine sunulacağı sözü vermişti. Taraflar sürekli işbirliği ve çalışmalar için gerekli olan bilgi alışverişi konusunda anlaşmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала