https://sputniknews.com.tr/20221220/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064778192.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 20 Aralık sabahına 18.65 bandında, euro ise 19.76 liranın hemen üzerinde başladı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T09:32+0300

2022-12-20T09:32+0300

2022-12-20T09:32+0300

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Dolar/TL 18.65 civarında iki aydan fazla süredir yatay seyir izlemeye devam ediyor. Euro/TL 19.76 seviyesinden işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı, 1.073 lira seviyesinde, ONS altın ise 1791 dolardan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.784 lira, Cumhuriyet altını da 7.118 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221219/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064742872.html

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