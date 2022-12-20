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https://sputniknews.com.tr/20221220/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064778192.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 20 Aralık sabahına 18.65 bandında, euro ise 19.76 liranın hemen üzerinde başladı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
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euro
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Dolar/TL 18.65 civarında iki aydan fazla süredir yatay seyir izlemeye devam ediyor. Euro/TL 19.76 seviyesinden işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı, 1.073 lira seviyesinde, ONS altın ise 1791 dolardan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.784 lira, Cumhuriyet altını da 7.118 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221219/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064742872.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:32 20.12.2022
© AAeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AA
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Dolar 20 Aralık sabahına 18.65 bandında, euro ise 19.76 liranın hemen üzerinde başladı.
Dolar/TL 18.65 civarında iki aydan fazla süredir yatay seyir izlemeye devam ediyor. Euro/TL 19.76 seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, 1.073 lira seviyesinde, ONS altın ise 1791 dolardan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.784 lira, Cumhuriyet altını da 7.118 liradan satılıyor.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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