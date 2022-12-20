https://sputniknews.com.tr/20221220/cocuga-istismardan-emekli-emniyet-mudurune-84-yila-kadar-hapis-istemi-1064792999.html

Çocuğa istismardan emekli emniyet müdürüne 84 yıla kadar hapis istemi

Çocuğa istismardan emekli emniyet müdürüne 84 yıla kadar hapis istemi

Ankara'da, emekli emniyet müdürü Ahmet Y. hakkında, sahibi olduğu köpek eğitim merkezinde köpeklerini eğitim için getiren 15 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuğa cinsel... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T15:42+0300

2022-12-20T15:42+0300

2022-12-20T15:42+0300

yaşam

ankara

çocuk istismarı

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Ankara'da, köpek eğitim merkezi sahibi, emekli emniyet müdürü Ahmet Y. (53) hakkında 2 kız çocuğuna cinsel istismardan dava açıldı.DHA'nın haberine göre, 3'üncü sınıf emniyet müdürü rütbesi ile 2015 yılında emekli olan Ahmet Y., iddiaya göre, Gölbaşı ilçesinde sahibi olduğu köpek eğitim merkezinde köpeklerini eğitim için getiren İ.A. (16) ve D.C. (15) adlı kızlara cinsel istismarda bulundu. Çocukların ailelerinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Telefonunda video ve fotoğraflar bulunduAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Y.'nin evinde ve köpek eğitim merkezinde arama yapıldı. Cep telefonunda köpek eğitim merkezindeki kız çocuklarına ait video ve fotoğraflar bulundu. Videolarda Ahmet Y.'nin, kız çocuklarını yönlendirdiği ve özel bölgelerini görüntülemeye çalıştığı görüldü.Ahmet Y.'nin yine cep telefonunda küçük yaşta kız çocuklarına ait videolar ve fotoğraflar da bulundu. Soruşturma sonunda Ahmet Y. hakkında iddianame hazırlanarak, "eğitici-öğretici tarafından zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 84 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.'Birden fazla istismarda bulundu'Mağdurlardan İ.A., iddianamedeki ifadesinde, 2017- 2018 yıllarında Ahmet Y.'nin kendisine birçok kez cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. İ.A.'nin annesi ise ifadesinde, 2017'de köpek sahiplendiklerini belirtip, "Köpeği sahiplendikten sonra kızımız ile köpeği eğitim merkezine bırakıyorduk. Birkaç saat kızımız orada yalnız kalıyordu. Kızımız oraya gitmeyi bırakmasından yaklaşık 2 yıl sonra bize Ahmet Y. tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Biz de bunun üzerine şikayetçi olduk" dedi.Diğer mağdur D.C. ise Ahmet Y.'nin kendisine birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Savcılıkta ifade veren annesi ise 2017 yılında kızları ile birlikte hafta sonları köpek eğitim merkezine gittiklerini ve yaklaşık 2 yıl bu okula devam ettiklerini, bu sırada şüphelinin kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu öğrendiklerini belirtti.Evli ve 2 çocuk babası Ahmet Y. ise iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ahmet Y., köpek eğitim merkezini 2016'da E.D. ile birlikte ortak açtıklarını, 2021'de E.D.'nin ayrılıp kendi iş yerini açtığını belirterek, "Kızlar, E.D.'nin yönlendirmesiyle böyle bir iftira attı" dedi.İddianame, mahkemece kabul edildi.

ankara

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ankara, çocuk istismarı