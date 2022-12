https://sputniknews.com.tr/20221220/cigli-kent-konseyi-harmandali-kati-atik-tesisi-can-ve-mal-kaybi-olmadan-kapatilmali-1064795093.html

Çiğli Kent Konseyi: Harmandalı Katı Atık Tesisi can ve mal kaybı olmadan kapatılmalı

2022-12-20T16:20+0300

2022-12-20T16:20+0300

2022-12-20T16:20+0300

Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı’nın geçmişini ve bölgeye oluşturabileceği riskleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.İncesu, atık tesisinin açılışını ve bugüne kadar kullanımını “Çiğli Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı, 1992 yılında 15 yıllığına kuruldu ancak 30 yıldır faaliyetine devam ediyor. Burada çok ciddi bir heyelan tehlikesi var. Çöp alanına yakın alanlarda 11 kadar ev boşaltıldı. Can ve mal güvenliği tehlikesi var. Bir an önce buranın kapatılması gerekiyor. Bu tek başına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin altından kalkabileceği bir sorun değil. İzmir’in çöpü uzun yıllar Harmandalı’ndaydı. Yakın zamanda Bergama Ödemiş’te de katı atık bertaraf tesisleri faaliyete geçti. Yükü biraz azaltılmasına rağmen yeterli değil. İzmir’de üç tane katı atık tesisi var. Yeni katı atık tesisi yerlerinin belirlenerek yapılması gerekiyor. Merkezi yönetimin bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor” diye anlattı.‘Kapatılması için çok mücadeleler verdik ancak yeterli önlemler alınmadı’Tesisin kapatılması için uzun yıllar mücadele edildiğini söyleyen İncesu, geçmişte bu yönde yapılan çalışmaları “Yıllardır bu çöp alanının kapatılması için çok mücadeleler verdik ancak yeterli önlemler alınmadı. Özellikle Menderes ilçesinde yapılması düşünülen tesis alanının yer belirlemesinde merkezi yönetimden olumsuz rapor geldi. Açılmış olsaydı, Çiğli’de durdurulacak ve büyük tehlike ortadan kalkmış olacaktı. Bu olmadı. Şimdi bizim mücadelemiz bütün çevre platformları, meslek odalarıyla, büyükşehirle merkezi yönetimi de içine alarak bir dayanışma içinde tesisler açılması için mücadele etmek. Yeni entegre tesisi açılmazsa can ve mal güvenliği tehlikesi her an gerçekleşebilir” diye aktardı.‘Ciddi bir kayma var, çöp dökülmesi ağırlık yaratıyor’İncesu, atık tesisinin yol açabileceği afetlere “Çok ciddi bir kayma var. Çöp dökülmesi ağırlık yaratıyor. Afete maruz bölge ilan edilerek terk edilmesi gerekiyor. AFAD İl Müdürlüğü 7269 sayılı yasanın yeterli olmadığını yani afete maruz bölge koşullarını taşımadığı iddiasındadır. Biz de buranın özel koşullarının dikkate alınarak bir an önce can ve mal kaybı olmadan afete maruz ilan edilip gerekli önlemler alınarak terk edilmeli diyoruz” diye dikkat çekti.‘Acil entegre tesis alanları tespit edilmesi için gayret ediyoruz’5 Ekim’de gerçekleştirdikleri çalıştay sonucu bir komisyon oluşturulduğunu söyleyen İncesu, yeni tesis alanı oluşturulmasına yönelik çabaları “5 Ekim’de İzmir’de kamuoyu oluşturmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Çiğli Kent Konseyi, İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, TMMOB’a bağlı meslek odaları, Baro, Tabip Odası, çevre ve şehircilik örgütleri ile bir çalıştay yaptık. Sonuç bildirgesini de 6 Aralık’ta Mimarlar Odası’nda açıkladık. Bu açıklamada yeni bir komisyon kurma kararı çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB’a bağlı meslek odaları, belediyelerin ve Çiğli Kent Konseyi’nin olduğu bir komisyon kuruyor. Acil olarak yeni entegre tesis alanları oluşturup, merkezi hükümete demokratik yollardan baskılar yaparak onlarla da ortaklaşarak acil entegre tesis alanları tespit edilmesi için gayret ediyoruz” diye vurguladı.

