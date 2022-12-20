https://sputniknews.com.tr/20221220/cig-kofteye-1-yilda-yuzde-185-zam-yilbasindan-sonra-yuzde-30-zam-daha-bekleniyor-1064779742.html

Çiğ köfteye 1 yılda yüzde 185 zam: Yılbaşından sonra yüzde 30 zam daha bekleniyor

Çiğ köfteye 1 yılda yüzde 185 zam: Yılbaşından sonra yüzde 30 zam daha bekleniyor

Maliyetlerin artması sebebiyle çiğ köfte fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Çiğ köfte dürüm fiyatlarına zam gelirken bir yıldaki değişim ise cepleri yaktı... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T11:04+0300

2022-12-20T11:04+0300

2022-12-20T11:04+0300

ekonomi

çiğ köfteci

çiğ köfte

zam

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Malzeme, garnitür ve ambalaj fiyatlarının artışı çiğ köfteye de yansıdı. Öğrencilerin çokça tercih ettiği çiğ köfte dürüm geçtiğimiz yıl 7-8 lira civarlarında satılırken şu anda 20 lirayı buluyor. Artan maliyetler sebebiyle çiğ köfte dürümlere 1 sene içerisinde yaklaşık yüzde 185 zam geldi.Eskişehir’de çiğköftecilik yapan Engin Gürbüz çoğu dükkânın 20 liraya satış yapmasının normal olduğunu ifade etti. Kâr marjını düşük tutarak ucuza satış yapabildiğini ifade eden Gürbüz, “Zamanında dürümü 7-8 liraya satıyorduk 12 lira, 15 lira derken dürüm fiyatları 20 lirayı buldu. Şu an dürümün bizi kurtarması için 15-16 liraya satılması lazım, maliyeti bu zaten. Çoğu dükkânın 20 liraya satması da gayet normal" dedi.Gürbüz, "Ben biraz daha ucuza satıyorum, ama kendimden ödün veriyorum. Eleman çalıştırmadığım için ve tek başıma olduğum için biraz daha hesaplı satabiliyorum. Kâr marjını da azalttığım için cüzi rakamlar kazanıyorum. Ama insanların yüksek fiyatlara satması da gayet normal. Kira, elektrik, doğal gaz ve kullandığımız garnitürlerin fiyatlarının artmış olması çiğköfteye de yansıdı” dedi.Çiğköfteye gelen zamlardan daha çok marula, nar ekşisine ve lavaşa gelen zamlar dikkat çekiyor. Ambalaj malzemelerinin de çok masrafı olduğunu belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

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çiğ köfteci, çiğ köfte, zam