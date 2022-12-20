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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/bloomberg-dogalgaza-tavan-fiyat-uygulanmasi-enerji-krizini-derinlestirebilir-1064801160.html
Bloomberg: Doğalgaza tavan fiyat uygulanması enerji krizini derinleştirebilir
Bloomberg: Doğalgaza tavan fiyat uygulanması enerji krizini derinleştirebilir
Bloomberg, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ithal doğalgaza uygulanacak tavan fiyatı üzerinde anlaşmalarının bölgeye gaz tedarikini kesintiye uğratabileceği ve... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T20:02+0300
2022-12-20T20:02+0300
avrupa'da enerji krizi
bloomberg
doğalgaz
ab
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Bloomberg’de yayınlanan makalede, doğalgaza tavan fiyat uygulanması, gaz fiyatlarındaki ani dalgalanmaların önlenmesine yardımcı olsa da, AB'yi gaz tedarikindeki olası kesintiler ve Asya'da artan rekabete karşı daha savunmasız hale getirebileceği belirtildi.Sektör temsilcilerinin, Asya'da fiyatların Avrupa'daki tavan fiyatın üzerinde olması durumunda, doğal gazın bu yöne gönderileceği konusunda hemfikir oldukları vurgulandı.Ayrıca, talebi sınırlamadan tavan fiyat belirlemenin tüketimi teşvik ederek arz kıtlığı riski yaratabileceği, bunun 2023 yılında küresel arzın azalmasına ve hatta ülkeleri gaz tüketim oranı belirlemeye zorlayabileceği kaydedildi.19 Aralık'ta AB ülkeleri, doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanmasında anlaşmıştı. Mekanizmanın, 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221220/novak-dogalgaza-tavan-fiyat-uygulanmasi-avrupa-pazarina-tedarikle-ilgili-riskler-olusturabilir-1064800767.html
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bloomberg, doğalgaz, ab
bloomberg, doğalgaz, ab

Bloomberg: Doğalgaza tavan fiyat uygulanması enerji krizini derinleştirebilir

20:02 20.12.2022
© SputnikRusya - doğalgaz
Rusya - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
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Bloomberg, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ithal doğalgaza uygulanacak tavan fiyatı üzerinde anlaşmalarının bölgeye gaz tedarikini kesintiye uğratabileceği ve enerji krizini derinleştirebileceğini yazdı.
Bloomberg’de yayınlanan makalede, doğalgaza tavan fiyat uygulanması, gaz fiyatlarındaki ani dalgalanmaların önlenmesine yardımcı olsa da, AB'yi gaz tedarikindeki olası kesintiler ve Asya'da artan rekabete karşı daha savunmasız hale getirebileceği belirtildi.
Sektör temsilcilerinin, Asya'da fiyatların Avrupa'daki tavan fiyatın üzerinde olması durumunda, doğal gazın bu yöne gönderileceği konusunda hemfikir oldukları vurgulandı.
Ayrıca, talebi sınırlamadan tavan fiyat belirlemenin tüketimi teşvik ederek arz kıtlığı riski yaratabileceği, bunun 2023 yılında küresel arzın azalmasına ve hatta ülkeleri gaz tüketim oranı belirlemeye zorlayabileceği kaydedildi.
19 Aralık'ta AB ülkeleri, doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanmasında anlaşmıştı. Mekanizmanın, 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
Avrupa'da enerji krizi
Novak: Doğalgaza tavan fiyat uygulanması, Avrupa pazarına tedarikle ilgili riskler oluşturabilir
19:46
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