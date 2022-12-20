https://sputniknews.com.tr/20221220/bloomberg-dogalgaza-tavan-fiyat-uygulanmasi-enerji-krizini-derinlestirebilir-1064801160.html

Bloomberg: Doğalgaza tavan fiyat uygulanması enerji krizini derinleştirebilir

Bloomberg: Doğalgaza tavan fiyat uygulanması enerji krizini derinleştirebilir

Bloomberg, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ithal doğalgaza uygulanacak tavan fiyatı üzerinde anlaşmalarının bölgeye gaz tedarikini kesintiye uğratabileceği ve... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T20:02+0300

2022-12-20T20:02+0300

2022-12-20T20:02+0300

avrupa'da enerji krizi

bloomberg

doğalgaz

ab

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Bloomberg’de yayınlanan makalede, doğalgaza tavan fiyat uygulanması, gaz fiyatlarındaki ani dalgalanmaların önlenmesine yardımcı olsa da, AB'yi gaz tedarikindeki olası kesintiler ve Asya'da artan rekabete karşı daha savunmasız hale getirebileceği belirtildi.Sektör temsilcilerinin, Asya'da fiyatların Avrupa'daki tavan fiyatın üzerinde olması durumunda, doğal gazın bu yöne gönderileceği konusunda hemfikir oldukları vurgulandı.Ayrıca, talebi sınırlamadan tavan fiyat belirlemenin tüketimi teşvik ederek arz kıtlığı riski yaratabileceği, bunun 2023 yılında küresel arzın azalmasına ve hatta ülkeleri gaz tüketim oranı belirlemeye zorlayabileceği kaydedildi.19 Aralık'ta AB ülkeleri, doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanmasında anlaşmıştı. Mekanizmanın, 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221220/novak-dogalgaza-tavan-fiyat-uygulanmasi-avrupa-pazarina-tedarikle-ilgili-riskler-olusturabilir-1064800767.html

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