https://sputniknews.com.tr/20221220/batmanda-kacak-kontrolune-giden-dedas-personelleri-halicida-silahla-rehin-alindi-1064781329.html
Batman'da kaçak kontrolüne giden DEDAŞ personeli silahla rehin alındı: İkna çalışmaları sürüyor
Batman'da kaçak kontrolüne giden DEDAŞ personeli silahla rehin alındı: İkna çalışmaları sürüyor
Batman'da kaçak elektrik kontrolü yapan 3 DEDAŞ personeli, bir halıcıda silahla rehin alındı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T12:01+0300
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Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen bir Dicle Elektrik personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/kisa-mesafeye-sinirlenen-taksici-manken-deniz-sari-ve-arkadasini-rehin-aldi-1063785160.html
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batman, rehin, rehin alma
Batman'da kaçak kontrolüne giden DEDAŞ personeli silahla rehin alındı: İkna çalışmaları sürüyor
12:01 20.12.2022 (güncellendi: 12:07 20.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Batman'da kaçak elektrik kontrolü yapan 3 DEDAŞ personeli, bir halıcıda silahla rehin alındı.
Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen bir Dicle Elektrik personelini silahla rehin aldı.
Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.
Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.