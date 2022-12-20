https://sputniknews.com.tr/20221220/batmanda-kacak-kontrolune-giden-dedas-personelleri-halicida-silahla-rehin-alindi-1064781329.html

Batman'da kaçak kontrolüne giden DEDAŞ personeli silahla rehin alındı: İkna çalışmaları sürüyor

Batman'da kaçak kontrolüne giden DEDAŞ personeli silahla rehin alındı: İkna çalışmaları sürüyor

Batman'da kaçak elektrik kontrolü yapan 3 DEDAŞ personeli, bir halıcıda silahla rehin alındı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

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Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen bir Dicle Elektrik personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221124/kisa-mesafeye-sinirlenen-taksici-manken-deniz-sari-ve-arkadasini-rehin-aldi-1063785160.html

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