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Batman'da kaçak kontrolüne giden DEDAŞ personeli silahla rehin alındı: İkna çalışmaları sürüyor
Batman'da kaçak kontrolüne giden DEDAŞ personeli silahla rehin alındı: İkna çalışmaları sürüyor
Batman'da kaçak elektrik kontrolü yapan 3 DEDAŞ personeli, bir halıcıda silahla rehin alındı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
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Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen bir Dicle Elektrik personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/kisa-mesafeye-sinirlenen-taksici-manken-deniz-sari-ve-arkadasini-rehin-aldi-1063785160.html
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batman, rehin, rehin alma
batman, rehin, rehin alma

Batman'da kaçak kontrolüne giden DEDAŞ personeli silahla rehin alındı: İkna çalışmaları sürüyor

12:01 20.12.2022 (güncellendi: 12:07 20.12.2022)
© İHA / OSMAN ARSLANBatman'da kaçak kontrolüne giden DEDAŞ personelleri silahla rehin alındı
Batman'da kaçak kontrolüne giden DEDAŞ personelleri silahla rehin alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© İHA / OSMAN ARSLAN
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Ayrıntılar geliyor
Batman'da kaçak elektrik kontrolü yapan 3 DEDAŞ personeli, bir halıcıda silahla rehin alındı.
Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen bir Dicle Elektrik personelini silahla rehin aldı.
Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.
Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.
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