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https://sputniknews.com.tr/20221220/bakan-bozdag-yeni-ceza-muhakemesi-kanunu-ucret-tarifesi-1-ocak-2023te-yururluge-girecek-1064807002.html
Bakan Bozdağ: Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ücret tarifesi, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek
Bakan Bozdağ: Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ücret tarifesi, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Asgari Ücret Tarifesi, her yıl; aralık ayında hazırlanır, Resmi Gazete'de yayınlanır ve Ocak ayının... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan görevlendirmelerdeki ücret tarifesiyle ilgili, "65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.CMK Ücret Tarifesi'nin ilgili yönetmeliğe göre baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblağın, her yıl aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlendiğini anımsatan Bozdağ, sürecin devam ettiğini ve yeni CMK Ücret Tarifesi'nin 1 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceğini hatırlattı.'Yeni bir adli yardım sistemi kuracağız'Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usulün baroların da malumu olduğunu bildiren Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
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bekir bozdağ, cmk
bekir bozdağ, cmk

Bakan Bozdağ: Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ücret tarifesi, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek

21:50 20.12.2022 (güncellendi: 21:51 20.12.2022)
© İHAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adli Yıl Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Hukuki Himaye Sigortası'yla ilgili oluşturulan Bilim Komisyonu'nun ilk toplantısına başkanlık etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adli Yıl Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Hukuki Himaye Sigortası'yla ilgili oluşturulan Bilim Komisyonu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© İHA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Asgari Ücret Tarifesi, her yıl; aralık ayında hazırlanır, Resmi Gazete'de yayınlanır ve Ocak ayının 1'inci günü de yürürlüğe girer. Bu süreç devam etmektedir. Yeni CMK Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecektir" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan görevlendirmelerdeki ücret tarifesiyle ilgili, "65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
CMK Ücret Tarifesi'nin ilgili yönetmeliğe göre baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblağın, her yıl aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlendiğini anımsatan Bozdağ, sürecin devam ettiğini ve yeni CMK Ücret Tarifesi'nin 1 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

'Yeni bir adli yardım sistemi kuracağız'

Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usulün baroların da malumu olduğunu bildiren Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Bu gerçeği bilmelerine rağmen, 65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez. 21 Aralık'ta CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması bir hakkın suistimali olduğu gibi adli destekten yararlanacak vatandaşlarımızın da mağdur edilmesi anlamına gelir. Kimsenin hukuki yardımdan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz.
Vatandaşlarımızın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramaması, hakkını daha iyi arayabilmesi ve kendini daha iyi savunabilmesi için yeni bir adli yardım sistemi kuracağız. Bu konudaki hazırlıklarımız devam etmektedir."
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