https://sputniknews.com.tr/20221220/bakan-bozdag-yeni-ceza-muhakemesi-kanunu-ucret-tarifesi-1-ocak-2023te-yururluge-girecek-1064807002.html

Bakan Bozdağ: Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ücret tarifesi, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek

Bakan Bozdağ: Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ücret tarifesi, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Asgari Ücret Tarifesi, her yıl; aralık ayında hazırlanır, Resmi Gazete'de yayınlanır ve Ocak ayının... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T21:50+0300

2022-12-20T21:50+0300

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türkiye

bekir bozdağ

cmk

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan görevlendirmelerdeki ücret tarifesiyle ilgili, "65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.CMK Ücret Tarifesi'nin ilgili yönetmeliğe göre baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblağın, her yıl aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlendiğini anımsatan Bozdağ, sürecin devam ettiğini ve yeni CMK Ücret Tarifesi'nin 1 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceğini hatırlattı.'Yeni bir adli yardım sistemi kuracağız'Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usulün baroların da malumu olduğunu bildiren Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

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