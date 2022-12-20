Tutuklanan yönetmen Sibel Tekin'e cezaevi yönetiminden 'hangi örgüttensin' sorusu soruldu

Dijital materyallerde 2013 yılındaki sokak çekimlerine takılmışlar. Suçun ne olduğunu sorduğumuzda bize söylemediler,’ kendisi biliyor. Sorguda da ortaya çıkar’ dediler. İfade öncesinde dosyayı inceledim ve inanamadım çünkü örgüt üyeliğinden, TCK 314/2 sevk maddesi yani o suçtan şüpheli olarak gözaltına alındığı yazıyordu. Bütün paylaşımlarını terör örgütüne yardım ya da terör örgütlerini öven paylaşımlar olarak genel ifadeler kullanıldı. Müvekkilim hangi örgütlen karşı karşıya bırakıldı halen onu bilmiyoruz. Tutuklandıktan sonra cezaevine götürüldü. Müvekkilimi hangi koğuşa koyacaklarını bilemeyen bir cezaevi yönetimi vardı çünkü evrakında bir terör örgütü yazmıyordu. Terör örgütü yazmadığı için, ‘tercihen seni nereye bırakalım, çünkü senin örgütün yazmıyor’ demişler. Müvekkilim, ‘benim bir örgütüm yok, herhangi bir örgütle ilişkili değilim’ demiş o yüzden bir gece geçici koğuşta bekletmişler. Dün, Şebnem Korur Fincancı ile aynı koğuşa verildiğini öğrendim. Şebnem hanım da, ‘benim bir örgütüm yok, o yüzden nereye koyacaksanız koyun’ demiş. Şu an aynı kaderi yaşayan ve aynı haksızlığa uğrayan iki kadın var cezaevinde."