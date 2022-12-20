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https://sputniknews.com.tr/20221220/asgari-ucrette-3-toplanti-bugun-gerceklesecek-1064778342.html
Asgari ücrette 3. toplantı bugün gerçekleşecek
Asgari ücrette 3. toplantı bugün gerçekleşecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün gerçekleşecek. Asgari ücret zammında ikinci toplantı 14... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T09:51+0300
2022-12-20T09:51+0300
ekonomi
vedat bilgin
asgari ücret
ekonomi
asgari ücret tespit komisyonu
işveren
işçi
geçim
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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammını belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda üçüncü kez bir araya gelecek.Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.Bu toplantıda taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar masada olacak. Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamının gelecek hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor.Asgari ücret nasıl belirleniyor?Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.İlk iki toplantıda neler yaşandı?Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Görüşmelerin çerçevesinin belirlendiği bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine bakanlığın ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yapıldı. Basına kapalı yaklaşık 2,5 saat süren bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221219/bakan-bilgin-enflasyonla-mucadele-politikamiz-devam-ediyor-bu-politika-basariya--ulasacak-1064772349.html
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vedat bilgin, asgari ücret, ekonomi, asgari ücret tespit komisyonu, işveren, işçi, geçim
vedat bilgin, asgari ücret, ekonomi, asgari ücret tespit komisyonu, işveren, işçi, geçim

Asgari ücrette 3. toplantı bugün gerçekleşecek

09:51 20.12.2022
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün gerçekleşecek. Asgari ücret zammında ikinci toplantı 14 Aralık'ta sona erdi. Bakan Bilgin, 3. toplantıda uzlaşma sağlanacağını, işçilerin beklediği, işverenin de ödeyebileceği bir ücretin belirleneceğini söylemişti.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammını belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda üçüncü kez bir araya gelecek.
Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.
Bu toplantıda taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar masada olacak. Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamının gelecek hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

İlk iki toplantıda neler yaşandı?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Görüşmelerin çerçevesinin belirlendiği bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine bakanlığın ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yapıldı. Basına kapalı yaklaşık 2,5 saat süren bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
POLİTİKA
Bakan Bilgin: Enflasyonla mücadele politikamız devam ediyor, bu politika başarıya ulaşacak
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