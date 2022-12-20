https://sputniknews.com.tr/20221220/arjantin-bir-kez-daha-dunyanin-zirvesinde-1064825427.html
Arjantin Bir Kez Daha Dünyanın Zirvesinde
Arjantin Bir Kez Daha Dünyanın Zirvesinde
Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finali Arjantin ile Fransa arasında oynandı. 90 dakika ve uzatmaların sonucunda eşitliğin bozulmadığı maçta... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T15:00+0300
2022-12-20T15:00+0300
2022-12-21T12:12+0300
veri maç
radyo
arjantin
dünya kupası
2022 dünya kupası
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Arjantin Bir Kez Daha Dünyanın Zirvesinde
Arjantin Bir Kez Daha Dünyanın Zirvesinde
Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç’ın bu bölümünde, finalde oynanan Arjantin-Fransa maçı futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 biten maçta penaltılarla rakibini 4-2 yenen Arjantin Dünya Kupası’nı kazanmayı başardı. Maçta kazanan ve kaybeden tarafların Comparisonator yapay zeka indeksi, ofansif, defansif ve bire bir verileri başta olmak üzere çeşitli istatistiki veriler değerlendirildi.Katar 2022, 64 maçta atılan toplamda 172 golle Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu. Organizasyonda maç başına 2,7 gol ortalaması yakalanırken, Fransa topu 16 kez ağlara göndererek turnuvanın en çok gol atan takımı oldu.Üçüncülük maçında Hırvatistan’a direnemeyerek turnuvada dördüncülük derecesi elde eden Fas’a özel bir bölüm ayrılırken, Afrika ve Asya takımlarının çizdiği başarılı grafik ile Almanya ve Belçika gibi büyük umutlar vaat eden ancak hayal kırıklığına sebep olan takımlara da vurgu yapıldı.Yaklaşık 1 ay boyunca futbolseverleri ekrana kilitleyen Dünya Kupası’nın en iyi 11’i de şu isimlerden oluştu: Kalede Fas’tan Bounou; Defansta Fransa’dan T. Hernandez ve Kounde ile Hırvatistan’dan Gvardiol, Arjantin’den Romero; Orta sahada Hırvat Modric ve Arjantinli Mac Allister; Forvette ise Fransa’dan Mbappe, Portekiz’den B. Fernandes ve Arjantin’den Alvarez ile Messi.
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Ata Arslan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
radyo, arjantin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, аудио
radyo, arjantin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, аудио
Arjantin Bir Kez Daha Dünyanın Zirvesinde
15:00 20.12.2022 (güncellendi: 12:12 21.12.2022) Abone ol
Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finali Arjantin ile Fransa arasında oynandı. 90 dakika ve uzatmaların sonucunda eşitliğin bozulmadığı maçta Tangocular kupaya uzanarak armalarına üçüncü yıldızı eklemeyi başardı. 18 Aralık Pazar günü gerçekleşen final ile birlikte toplamda 64 maçın oynandığı turnuva tüm yönleriyle ele alındı.
Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç’ın bu bölümünde, finalde oynanan Arjantin-Fransa maçı futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
Normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 biten maçta penaltılarla rakibini 4-2 yenen Arjantin Dünya Kupası’nı kazanmayı başardı. Maçta kazanan ve kaybeden tarafların Comparisonator yapay zeka indeksi, ofansif, defansif ve bire bir verileri başta olmak üzere çeşitli istatistiki veriler değerlendirildi.
Katar 2022, 64 maçta atılan toplamda 172 golle Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu. Organizasyonda maç başına 2,7 gol ortalaması yakalanırken, Fransa topu 16 kez ağlara göndererek turnuvanın en çok gol atan takımı oldu.
Üçüncülük maçında Hırvatistan’a direnemeyerek turnuvada dördüncülük derecesi elde eden Fas’a özel bir bölüm ayrılırken, Afrika ve Asya takımlarının çizdiği başarılı grafik ile Almanya ve Belçika gibi büyük umutlar vaat eden ancak hayal kırıklığına sebep olan takımlara da vurgu yapıldı.
Yaklaşık 1 ay boyunca futbolseverleri ekrana kilitleyen Dünya Kupası’nın en iyi 11’i de şu isimlerden oluştu: Kalede Fas’tan Bounou; Defansta Fransa’dan T. Hernandez ve Kounde ile Hırvatistan’dan Gvardiol, Arjantin’den Romero; Orta sahada Hırvat Modric ve Arjantinli Mac Allister; Forvette ise Fransa’dan Mbappe, Portekiz’den B. Fernandes ve Arjantin’den Alvarez ile Messi.