https://sputniknews.com.tr/20221220/almanyada-97-yasindaki-nazi-toplama-kampi-sekreterine-2-yil-tecilli-hapis-cezasi-1064798306.html

Almanya'da 97 yaşındaki eski Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl tecilli hapis cezası

Almanya'da 97 yaşındaki eski Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl tecilli hapis cezası

Holokost'tan 77 yıl sonra bir Nazi toplama kampının kadın sekreteri, 11 binden fazla kişinin öldürülmesine suç ortaklığı yapmaktan 2 yıl ertelenmiş hapis... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T18:17+0300

2022-12-20T18:17+0300

2022-12-20T19:11+0300

dünya

almanya

toplama kampı

nazi

waffen ss

ss subayı

komutan

sekreter

kadın

hapis cezası

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Almanya'da Holokost'la ilgili kalan son davalardan birinde mahkeme salonunda başını ve yüzünü örterek tekerlekli sandalyede oturan 97 yaşındaki sanık Irmgard Furchner'in Polonya'daki Stutthof toplama kampında esirlerin 'acımasız ve kötü niyetli cinayetlere' kurban gitmesindeki rolüyle ilgili karar açıklandı. Başyargıç Dominik Gross, Nazi toplama kampı sekreterinin binlerce cinayete yardımcı olmaktan suçlu bulunduğunu duyurdu. Furchner, Almanya'da on yıllardır Nazi dönemi suçlarından yargılanan ilk kadın oldu. Başyargıç Gross, 'bu davada adaletin gerçekten çok geç geldiğini ve bunun da sanığın özellikle uzun ömürlü olma şansına sahip olmasından kaynaklandığını' söyledi. Kuzeydeki Itzehoe kentindeki bölge mahkemesinin medya fotoğraflarında görüntüsünün bulanıklaştırılmasına karar verdiği Furchner ise duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Olan biten her şey için üzgünüm" dedi.Ancak Gross, Furchner'in Stutthof'ta geçirdiği zamanın tam bir hesabını vermediğinden yakınarak "Konuşan bir sanığı tercih ederdik; o sessiz kalmayı seçti" dedi.Eylül 2021'de davanın başlaması öncesi yaşadığı huzurevinden kaçmaya çalışan Furchner, birkaç saat polisten kaçmayı başardıktan sonra yakındaki Hamburg şehrinde yakalanmıştı. Avukatları, sunulan delillerin cinayetleri bildiğini 'şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermediğini' söyleyerek beraat etmesi için çağrıda bulunmuştu. Ancak Gross, 'Stutthof'ta olan hiçbir şeyin ondan saklanmadığını ve mahkumlar için son derece kötü koşulların farkında olduğu' sonucuna vardı.Suçları işlediğinde 21 yaşından küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanan Furchner'e 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi. Bu, hapis yatmaya gerek bırakmadan verilebilecek en uzun süreli mahkumiyet.Haziran 1943-Nisan 1945 arasında Stutthof kampında çalışan Furchner, Stutthof'un SS komutanı Paul-Werner Hoppe'nin emirlerini dikte etmesi ve yazışmalarını yönetmesine rağmen, kamptaki sistematik cinayetler hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia edegeldi. Savcılar, Gdansk şehri yakınlarında bulunan kampta gaz odaları ve kurşuna dizme tesislerinin yanısıra gıda-su kıtlığı, tifüs dahil ölümcül hastalıkların yayılması gibi yaşamı tehdit eden koşullar, berbat yaşam ve çalışma koşullarının kasıtlı olarak sürdürülmesi nedeniyle Yahudi esirler, Polonyalı partizanlar ve Sovyet Rus savaş esirleri dahil tahminen 65 bin kişinin öldüğünü söyledi.Savcı Maxi Wantzen, "Bu dava olağanüstü tarihsel öneme sahip. Zamanın geçmesi nedeniyle potansiyel olarak türünün son örneği" dedi. Stutthof kampından sağ kurtulan ve hala hayatta olan birkaç kişi, duruşmalarda çektikleri acılara dair yürek burkan ifadeler verdi. Gross, anılarını yeniden yaşamalarının 'ıstırap verici bir eziyet' olduğunu kabul ederek tanıklıkları için teşekkür etti.ABD'de yaşayan 3 kişiyi temsil eden avukat Stefan Lode, bir karara varılmasından memnuniyetini ifade ederken, "Hukukun üstünlüğüne dayanan devletimiz onca yıldan sonra bu meseleyi yargılamış ve cinayet ile cinayete iştirak suçlarında zamanaşımı olmadığı mesajını vermiştir" dedi. Üzerinden 77 yıl geçtikten sonra Holokost'la bağlantılı suçluları adalet önüne çıkarmak için zaman daralıyor. Son yıllarda sanıklar öldüğü veya fiziksel olarak mahkemeye çıkamayacak durumda oldukları için birçok dava yarıda kaldı. Diğer yandan eski gardiyan John Demjanjuk'un Hitler'in ölüm makinesinin bir parçası olduğu gerekçesiyle 2011'de mahkum edilmesi yasal emsal oluşturdu ve birçok davanın önünü açtı. O zamandan beri mahkemeler, sanıklar hakkında cinayetler veya zulümlerle doğrudan bağlantı yerine bu temel üzerinden çok sayıda suçlu kararı verdi.Haziranda 102 yaşındaki Nazi toplama kampı muhafızı Josef Schütz, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak kararın temyiz edilmesi ve kaçma ihtimali bulunmaması nedeniyle tutuklanmadı.Almanya Federal Meclisi, 1979'da cinayet ve cinayete iştirak suçlarında zamanaşımını kaldırmıştı.

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almanya, toplama kampı, nazi, waffen ss, ss subayı, komutan, sekreter, kadın, hapis cezası, mahkumiyet