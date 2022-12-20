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https://sputniknews.com.tr/20221220/akaryakita-cifte-indirim-benzin-1792-lira-motorin-2203-tl-lira-oldu-1064776504.html
Akaryakıta çifte indirim: Benzin 17.92 lira, motorin 22.03 TL lira oldu
Akaryakıta çifte indirim: Benzin 17.92 lira, motorin 22.03 TL lira oldu
Benzin başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları, brent petrol ile dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçen hafta benzin ve motorin litresine yapılan zammın... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T07:55+0300
2022-12-20T07:55+0300
ekonomi
türkiye
istanbul
ankara
izmir
akaryakıt
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Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Geçen hafta yapılan zammın ardından benzin ve motorine indirim geldi. Geçen hafta yapılan 1,7 TL’lik zammın ardından litresi 22,80 TL’ye çıkan motorin ise 77 kuruş geriledi. Böylece son indirimin ardından benzin litre fiyatı 17,92’ye, motorin ise 22,03 TL’ye geriledi.Güncel fiyatlar şöyle:
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türkiye, istanbul, ankara, izmir, akaryakıt
türkiye, istanbul, ankara, izmir, akaryakıt

Akaryakıta çifte indirim: Benzin 17.92 lira, motorin 22.03 TL lira oldu

07:55 20.12.2022
© AAMotorin, akaryakıt, benzin
Motorin, akaryakıt, benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AA
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Benzin başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları, brent petrol ile dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçen hafta benzin ve motorin litresine yapılan zammın ardından fiyatlar değişti. Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıta yeni indirim geldi.
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Geçen hafta yapılan zammın ardından benzin ve motorine indirim geldi.
Geçen hafta yapılan 1,7 TL’lik zammın ardından litresi 22,80 TL’ye çıkan motorin ise 77 kuruş geriledi. Böylece son indirimin ardından benzin litre fiyatı 17,92’ye, motorin ise 22,03 TL’ye geriledi.
Güncel fiyatlar şöyle:
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 17.93 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.05 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.57 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 17.92 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.03TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL
Ankara motorin fiyatı: 22,22 TL
Ankara benzin fiyatı: 18,13 TL
İzmir motorin fiyatı: 22,30 TL
İzmir benzin fiyatı: 18,12 TL
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