https://sputniknews.com.tr/20221220/akaryakita-cifte-indirim-benzin-1792-lira-motorin-2203-tl-lira-oldu-1064776504.html

Akaryakıta çifte indirim: Benzin 17.92 lira, motorin 22.03 TL lira oldu

Akaryakıta çifte indirim: Benzin 17.92 lira, motorin 22.03 TL lira oldu

Benzin başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları, brent petrol ile dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçen hafta benzin ve motorin litresine yapılan zammın... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T07:55+0300

2022-12-20T07:55+0300

2022-12-20T07:55+0300

ekonomi

türkiye

istanbul

ankara

izmir

akaryakıt

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Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Geçen hafta yapılan zammın ardından benzin ve motorine indirim geldi. Geçen hafta yapılan 1,7 TL’lik zammın ardından litresi 22,80 TL’ye çıkan motorin ise 77 kuruş geriledi. Böylece son indirimin ardından benzin litre fiyatı 17,92’ye, motorin ise 22,03 TL’ye geriledi.Güncel fiyatlar şöyle:

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ankara

izmir

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2022

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türkiye, istanbul, ankara, izmir, akaryakıt