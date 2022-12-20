https://sputniknews.com.tr/20221220/air-force-times-abd-b-2-stratejik-bombardiman-ucaklarinin-ucuslarini-durdurdu-1064805840.html

Air Force Times: ABD, B-2 stratejik bombardıman uçaklarının uçuşlarını durdurdu

Air Force Times: ABD, B-2 stratejik bombardıman uçaklarının uçuşlarını durdurdu

ABD Hava Kuvvetleri'nin B-2 stratejik bombardıman uçaklarından birinde meydana gelen arıza nedeniyle bu uçakların uçuşlarını durdurduğu bildirildi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T21:41+0300

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savaş uçağı

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Air Force Times’ın aktardığına göre, ABD Hava Kuvvetleri, bir B-2 Spirit stratejik bombardıman uçağının düşmesinin ardından, bu uçaklardan 20 tanesinin uçuşları durduruldu.Hayalet uçak olarak adlandırılan B-2 Spirit stratejik bombardıman uçağı, 10 Aralık'ta Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarında düşmüştü. Uçuş sırasında arızalandığı tespit edilen uçak, acil inişe geçtiği sırada alev almıştı.ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Beth Del Vecchio yaptığı açıklamada, teknik servislerin ‘potansiyel güvenlik açıklarını’ belirlemeleri için hayalet bombardıman uçağının uçuşlarının geçici süreyle durdurulduğunu belirtti.Sözcü, “Şu anda neyin yanlış gittiğini ve gelecekteki riskleri nasıl azaltabileceğimizi değerlendiriyoruz. Güvenlik sorunlarıyla ilgili incelemeler tamamlandıktan sonra normal çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Nükleer ve nükleer olmayan silahlar taşıyabilen ağır stratejik bombardıman uçağı B-2’nin üretiminde radarlara karşı görünürlüğünü azaltan gelişmiş teknoloji kullanılıyor.

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abd, uçak, savaş uçağı