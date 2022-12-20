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https://sputniknews.com.tr/20221220/afganistanda-kizlarin-universitedeki-egitimlerine-ara-verildi-1064807354.html
Afganistan'da kadınların üniversitedeki eğitimlerine ara verildi
Afganistan'da kadınların üniversitedeki eğitimlerine ara verildi
Taliban yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesini istedi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T22:05+0300
2022-12-20T22:05+0300
dünya
afganistan
taliban
kadın hakları
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Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildi.Talimatta, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti.Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu.Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti.Taliban yetkilileri kız okullarının "İslami çerçevede" yeniden düzenlenip yakın zamanda açılacağını duyurmasına rağmen okullar açılmamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220103/afganistanda-kadinlara-yonelik-yeni-kisitlamalar-getirildi-kadin-hamamlari-kapatildi-1052365240.html
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afganistan, taliban, kadın hakları
afganistan, taliban, kadın hakları

Afganistan'da kadınların üniversitedeki eğitimlerine ara verildi

22:05 20.12.2022
© REUTERS / STRINGERAfganistan başkenti Kabil'de Pakistan karşıtı sloganlar atan kadın erkek karışık protestocuların önüne set çekmeye çalışan silahlı Taliban militanları
Afganistan başkenti Kabil'de Pakistan karşıtı sloganlar atan kadın erkek karışık protestocuların önüne set çekmeye çalışan silahlı Taliban militanları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© REUTERS / STRINGER
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Taliban yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesini istedi.
Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildi.
Talimatta, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.
Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti.
Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu.
Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti.
Taliban yetkilileri kız okullarının "İslami çerçevede" yeniden düzenlenip yakın zamanda açılacağını duyurmasına rağmen okullar açılmamıştı.
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