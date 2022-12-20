https://sputniknews.com.tr/20221220/abnin-gaz-tuketimi-yuzde-20-geriledi-1064797944.html
AB'nin gaz tüketimi yüzde 20 geriledi
AB'nin gaz tüketimi yüzde 20 geriledi
Avrupa Birliği ülkelerinin toplam doğalgaz tüketimleri, ağustos-kasım döneminde önceki 5 yılın aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 20.1 altına indi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T17:57+0300
2022-12-20T17:57+0300
2022-12-20T17:57+0300
avrupa'da enerji krizi
ab
doğalgaz
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin doğalgaz tüketimlerine ilişkin güncel verileri yayımladı. Verilere göre, AB'nin doğalgaz tüketimi ağustos-kasım döneminde, 2017-2021 yıllarının aynı döneminin ortalama gaz tüketiminin yüzde 20.1 altında gerçekleşti.Bu dönemde, AB üyesi 24 ülkenin doğalgaz tüketimi önceki 5 yılın ortalamasının altında kaldı. Ayrıca, AB üyesi 18 ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 15'ten fazla azaldı.Doğalgaz tüketimi en fazla düşen AB ülkeleri yüzde 52.7 ile Finlandiya, yüzde 43.2 ile Letonya ve yüzde 41,6 ile Litvanya oldu. İrlanda, İspanya, Çekya, Portekiz, İtalya ve Slovenya'da ise gaz tüketimindeki düşüş yüzde 15 hedefini yakalayamadı. Öte yandan, doğal gaz tüketimi Malta'da yüzde 7.1 ve Slovakya'da yüzde 2.6 artış gösterdi.AB ülkeleri enerji krizi nedeniyle doğalgaz tüketimlerini Ağustos 2022 ile Mart 2023 döneminde önceki 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirme hedefi belirlemişti.
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ab, doğalgaz
AB'nin gaz tüketimi yüzde 20 geriledi
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Avrupa Birliği ülkelerinin toplam doğalgaz tüketimleri, ağustos-kasım döneminde önceki 5 yılın aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 20.1 altına indi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin doğalgaz tüketimlerine ilişkin güncel verileri yayımladı. Verilere göre, AB'nin doğalgaz tüketimi ağustos-kasım döneminde, 2017-2021 yıllarının aynı döneminin ortalama gaz tüketiminin yüzde 20.1 altında gerçekleşti.
Bu dönemde, AB üyesi 24 ülkenin doğalgaz tüketimi önceki 5 yılın ortalamasının altında kaldı. Ayrıca, AB üyesi 18 ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 15'ten fazla azaldı.
Doğalgaz tüketimi en fazla düşen AB ülkeleri yüzde 52.7 ile Finlandiya, yüzde 43.2 ile Letonya ve yüzde 41,6 ile Litvanya oldu. İrlanda, İspanya, Çekya, Portekiz, İtalya ve Slovenya'da ise gaz tüketimindeki düşüş yüzde 15 hedefini yakalayamadı. Öte yandan, doğal gaz tüketimi Malta'da yüzde 7.1 ve Slovakya'da yüzde 2.6 artış gösterdi.
AB ülkeleri enerji krizi nedeniyle doğalgaz tüketimlerini Ağustos 2022 ile Mart 2023 döneminde önceki 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirme hedefi belirlemişti.