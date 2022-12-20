Abdulkadir Selvi: Belli ki birileri Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak istiyor

Sen Türk siyasetine Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri kazandırmış olan İstanbul’da seçimi iki kez kazan. Birinci seçimin iptal edilmesi nedeniyle ikinci kez kazandığın seçimle siyasette bir kahramana dönüş. Bu eğer doğru kullanılırsa siyasette bitmez tükenmez bir sermayedir. Sadece işine odaklansa, İstanbullulara hizmet etmeye çalışsa, gereksiz polemiklere girmekten kaçınsa, İstanbul’un başkanı olarak hareket etse bu siyasi sermaye ona birkaç seçim daha kazandırırdı. Muazzam bir başarı elde etti. Ama o bunu girdiği siyasi polemiklerle, bitmez tükenmez tatil merakıyla, kar yağınca İngiliz Büyükelçi’yle yaptığı balık keyfiyle, Karadeniz gezisiyle, kendisini İstanbul adayı yapan Kılıçdaroğlu ile girdiği cumhurbaşkanı adaylığı rekabetiyle, İstanbul’un sorunlarına odaklanmak yerine ilk günden itibaren dizginleyemediği cumhurbaşkanı adaylığı hevesiyle bozuk para gibi harcadı, tüketti.