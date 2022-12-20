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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/abd-rusyayla-diplomatik-kanallarin-korunmasindan-yanayiz-ancak-ukraynayi-muzakere-etmeyecegiz-1064800894.html
ABD: Rusya'yla diplomatik kanalların korunmasından yanayız, ancak Ukrayna'yı müzakere etmeyeceğiz
ABD: Rusya'yla diplomatik kanalların korunmasından yanayız, ancak Ukrayna'yı müzakere etmeyeceğiz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Moskova'yla olan diplomatik kanalların korunmasından yana olduğunu söyledi. Rusya'yla Ukrayna... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T19:53+0300
2022-12-20T19:57+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna
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Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Price, 2023 yılında Rusya ile ABD arasında en üst düzeyde temasların yeniden kurulma olasılığını değerlendirdi.Price, "ABD ile Rusya arasındaki diplomatik kanalların varlığını sürdürmesini istiyoruz. Özellikle gerilimin yüksek olduğu bu dönemde birbirimizle konuşma ve yazışma yeteneğimizi korumamız önemli" dedi.Bu arada Price, ABD'nin Rusya'yla Ukrayna konulu müzakereler yürütmeyi planlamadığını belirtti.ABD Dışişleri Sözcüsü, "Rusya'yla Ukrayna konusunda herhangi bir müzakere yapmayacağımızı açıkça belirttik. Genel olarak, dünyanın herhangi bir ülkesi hakkında Rusya'yla müzakereler yürütmeyi planlamıyoruz. Rusya ve ABD için önem taşıyan konuları istişare edebiliriz. ABD, en başta iki ülkenin çıkarına olan ve dünyanın geri kalanına fayda sağlayabilecek konuları istişare etme imkanına sahip olmak istiyor" ifadelerini kullandı.Price, bu çerçevede yeni START Anlaşması kapsamında iki ülkenin nükleer cephaneliklerini, uzayla ilgili konuları, büyükelçiliklerin faaliyetlerini Rusya'yla konuşmaya ilgi duyduklarını söyledi.
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rusya, abd, ukrayna
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ABD: Rusya'yla diplomatik kanalların korunmasından yanayız, ancak Ukrayna'yı müzakere etmeyeceğiz

19:53 20.12.2022 (güncellendi: 19:57 20.12.2022)
© REUTERS / CARLOS BARRIAABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Moskova'yla olan diplomatik kanalların korunmasından yana olduğunu söyledi. Rusya'yla Ukrayna konusunda müzakere yürütmeyi planlamadıklarını kaydetti.
Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Price, 2023 yılında Rusya ile ABD arasında en üst düzeyde temasların yeniden kurulma olasılığını değerlendirdi.

Price, "ABD ile Rusya arasındaki diplomatik kanalların varlığını sürdürmesini istiyoruz. Özellikle gerilimin yüksek olduğu bu dönemde birbirimizle konuşma ve yazışma yeteneğimizi korumamız önemli" dedi.

Bu arada Price, ABD'nin Rusya'yla Ukrayna konulu müzakereler yürütmeyi planlamadığını belirtti.

ABD Dışişleri Sözcüsü, "Rusya'yla Ukrayna konusunda herhangi bir müzakere yapmayacağımızı açıkça belirttik. Genel olarak, dünyanın herhangi bir ülkesi hakkında Rusya'yla müzakereler yürütmeyi planlamıyoruz. Rusya ve ABD için önem taşıyan konuları istişare edebiliriz. ABD, en başta iki ülkenin çıkarına olan ve dünyanın geri kalanına fayda sağlayabilecek konuları istişare etme imkanına sahip olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Price, bu çerçevede yeni START Anlaşması kapsamında iki ülkenin nükleer cephaneliklerini, uzayla ilgili konuları, büyükelçiliklerin faaliyetlerini Rusya'yla konuşmaya ilgi duyduklarını söyledi.
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