https://sputniknews.com.tr/20221220/36-yil-sonra-kupa-yeniden-arjantine-geliyor-milli-takimlarini-bekleyen-halk-sokaklari-doldurdu-1064802085.html
36 yıl sonra kupa yeniden Arjantin'e geliyor: Milli takımlarını bekleyen halk, sokakları doldurdu
36 yıl sonra kupa yeniden Arjantin'e geliyor: Milli takımlarını bekleyen halk, sokakları doldurdu
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, milli takımın dünya kupası şampiyonluğunu kazanmasının ardından otobüsle zafer turu atmasını bekleyen milyonlarca kişi... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T20:49+0300
2022-12-20T20:49+0300
2022-12-20T20:51+0300
spor
arjantin
2022 dünya kupası
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arjantin, 2022 dünya kupası, фото
arjantin, 2022 dünya kupası, фото
36 yıl sonra kupa yeniden Arjantin'e geliyor: Milli takımlarını bekleyen halk, sokakları doldurdu
20:49 20.12.2022 (güncellendi: 20:51 20.12.2022) Abone ol
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, milli takımın dünya kupası şampiyonluğunu kazanmasının ardından otobüsle zafer turu atmasını bekleyen milyonlarca kişi sokaklara akın etti.
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA