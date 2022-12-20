https://sputniknews.com.tr/20221220/28-subat-davasi-hukumlusu-85-yasindaki-emekli-korgeneral-vural-avar-cezaevinde-hayatini-kaybetti-1064790417.html
28 Şubat davası hükümlüsü 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti
28 Şubat davası hükümlüsü 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti
28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybetti... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T15:07+0300
2022-12-20T15:07+0300
2022-12-20T15:07+0300
yaşam
28 şubat
general
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064790669_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_eebb2293ffa4864e5b89f8c2c5a85fd5.jpg
Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, emekli generallerden Erol Özkasnak, Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan Aykanat Avar, uzun süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu. Emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.Avukat Hüseyin Ersöz, "Çok üzgünüm. Bunun ismi 'zulümdür', hukuk eliyle 'cinayet'tir! Asla affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Hukuk Tarihinde kara bir leke olarak anılacaksınız! Ailesine başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun!" paylaşımını yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064790669_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_9cbd82685815f61b32647d075deffda1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
28 şubat, general, dava
28 Şubat davası hükümlüsü 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti
Abone ol
28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Sanıkların avukatlarından Aykanat Kaçmaz, Avar’ın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre
, emekli generallerden Erol Özkasnak
, Hakkı Kılınç
ile aynı odayı paylaşan Aykanat Avar,
uzun süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu. Emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.
Avukat Hüseyin Ersöz, "Çok üzgünüm. Bunun ismi 'zulümdür', hukuk eliyle 'cinayet'tir! Asla affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Hukuk Tarihinde kara bir leke olarak anılacaksınız! Ailesine başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun!" paylaşımını yaptı.