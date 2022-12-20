Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221220/28-subat-davasi-hukumlusu-85-yasindaki-emekli-korgeneral-vural-avar-cezaevinde-hayatini-kaybetti-1064790417.html
28 Şubat davası hükümlüsü 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti
28 Şubat davası hükümlüsü 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti
28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybetti... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T15:07+0300
2022-12-20T15:07+0300
yaşam
28 şubat
general
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064790669_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_eebb2293ffa4864e5b89f8c2c5a85fd5.jpg
Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, emekli generallerden Erol Özkasnak, Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan Aykanat Avar, uzun süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu. Emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.Avukat Hüseyin Ersöz, "Çok üzgünüm. Bunun ismi 'zulümdür', hukuk eliyle 'cinayet'tir! Asla affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Hukuk Tarihinde kara bir leke olarak anılacaksınız! Ailesine başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun!" paylaşımını yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064790669_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_9cbd82685815f61b32647d075deffda1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
28 şubat, general, dava
28 şubat, general, dava

28 Şubat davası hükümlüsü 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti

15:07 20.12.2022
© Fotoğraf28 Şubat davası hükümlüsü 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti
28 Şubat davası hükümlüsü 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Sanıkların avukatlarından Aykanat Kaçmaz, Avar’ın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, emekli generallerden Erol Özkasnak, Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan Aykanat Avar, uzun süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu. Emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.
Avukat Hüseyin Ersöz, "Çok üzgünüm. Bunun ismi 'zulümdür', hukuk eliyle 'cinayet'tir! Asla affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Hukuk Tarihinde kara bir leke olarak anılacaksınız! Ailesine başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun!" paylaşımını yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала