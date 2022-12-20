https://sputniknews.com.tr/20221220/28-subat-davasi-hukumlusu-85-yasindaki-emekli-korgeneral-vural-avar-cezaevinde-hayatini-kaybetti-1064790417.html

28 Şubat davası hükümlüsü 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti

28 Şubat davası hükümlüsü 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybetti... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T15:07+0300

2022-12-20T15:07+0300

2022-12-20T15:07+0300

yaşam

28 şubat

general

dava

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, emekli generallerden Erol Özkasnak, Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşan Aykanat Avar, uzun süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu. Emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.Avukat Hüseyin Ersöz, "Çok üzgünüm. Bunun ismi 'zulümdür', hukuk eliyle 'cinayet'tir! Asla affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Hukuk Tarihinde kara bir leke olarak anılacaksınız! Ailesine başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun!" paylaşımını yaptı.

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2022

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Sputnik Türkiye

28 şubat, general, dava